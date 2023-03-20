Команда Всеволожского района взяла медали военно-патриотической спартакиады

18 марта в Ломоносовском районе на базе стрелкового клуба «Русское оружие» Виллозского городского поселения прошла Военно-патриотическая спартакиада муниципальных служащих Ленинградской области. Организаторами мероприятия выступили комитет по законности и правопорядку правительства Ленобласти и комитет по физической культуре и спорту 47-го региона.

Участие в соревнованиях приняли представители всех 18 муниципальных районов. Государственным служащим предстояло пройти ряд испытаний, среди которых: бросок гранаты на дальность и точность, стрельба из пистолета «Викинг» на 15 метров, разборка и сборка автомата Калашникова, надевание противогаза, эстафета, а также оказание первой помощи и эвакуации раненого.

Команда Всеволожского района в составе заместителей главы районной администрации Алексея Кондрашина и Николая Каретина, начальника отдела физической культуры и спорта Екатерины Ларионовой и ведущего специалиста отдела ГОиЧС Александра Осина заняла первое место в практической стрельбе и второе место в эстафете, уступив на финише всего две секунды спортсменам из Луги. В личном зачете Алексей Кондрашин завоевал две бронзовые медали в практической стрельбе и надевании противогаза.

В общекомандном зачете первыми оказались муниципальные служащие Ломоносовского района, второе место заняла команда Выборгского района, а третье досталось представителям Волосовского района. Соревнования завершились награждением победителей кубками и медалями.

На Военно-патриотической спартакиаде был организован мобильный пункт для заключения с гражданами контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. А перед участниками выступили работники Ломоносовского районного военкомата, которые рассказали о механизме вступления в добровольческие подразделения.

– Заключить контракт могут граждане от 18 до 60 лет без серьезных проблем со здоровьем. Нашим ребятам на линии фронта сейчас необходима поддержка, и мы ждем всех, кто готов помочь бойцам Специальной военной операции, применяя свои навыки в реальных боевых условиях, – подчеркнули представители военкомата.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района