Журналисты Ленобласти запустили флешмоб «МУС! Я – Путин!»

Журналисты из Ленинградской области стали инициаторами флешмоба, адресованного международному уголовному суду. Корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами «МУС! Я – Путин!».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, флешмоб поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хэштегом #МУСПутинэтоя

Поводом для выражения общественного мнения стало решение МУС о выдаче ордера на арест президента Российской Федерации.

Фото участников флешмоба из открытых источников