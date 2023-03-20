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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Журналисты Ленобласти запустили флешмоб «МУС! Я – Путин!»

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Журналисты из Ленинградской области стали инициаторами флешмоба, адресованного международному уголовному суду. Корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами «МУС! Я – Путин!».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, флешмоб поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хэштегом #МУСПутинэтоя

Поводом для выражения общественного мнения стало решение МУС о выдаче ордера на арест президента Российской Федерации.

Фото участников флешмоба из открытых источников 

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