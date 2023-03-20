Жителей Всеволожского района приглашают принять участие в акции «Час Земли»

25 марта в России в 15-й раз пройдет массовая экологическая акция «Час Земли». В этот день с 20.30 до 21.30 участники акции отключат свет и другие электроприборы, как активное напоминание о важности экономии энергоресурсов.

Центр энергосбережения Ленинградской области призывает всех жителей региона присоединиться к «Часу Земли» и уделить чуть больше внимания проблемам экологии. Также в рамках акции в школах и детских садах проводят эко-уроки и тематические занятия, подготавливаются тематические статьи и брошюры для взрослых.