Во Всеволожском районе может появиться еще один город

В четверг, 16 марта, на очередном заседании совета депутатов Всеволожского района был рассмотрен вопрос об изменении категории населенного пункта «Колтушское сельское поселение». С инициативой выступил глава Колтушского поселения, заместитель председателя районного совета Эдуард Чирко.

Как сообщил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, депутаты единогласно поддержали инициативу.

– На сегодняшний день в составе сельского поселения 32 населенных пункта, – прокомментировал Вячеслав Кондратьев. – Новый город появится за счет объединения двух деревень Колтуши и Старая с сохранением названия первой. Топоним выбран не случайно: при принятии решения учитывалось расположение на территории памятника природы «Колтушские высоты», входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Территориальное преобразование приведет к улучшению жизни граждан, развитию транспортной и социальной инфраструктуры. Пакет соответствующих документов будет направлен в областное Законодательное собрание.

Фото со страницы Вячеслава Кондратьева в соцсети «ВК»