Спасатели Ленобласти готовятся к весенним паводкам

Со следующей недели в области начнется комплекс превентивных мер по снижению негативных последствий паводков. Он включит в себя усиленные профилактические мероприятия, мониторинг ледовой обстановки, в том числе, с применением авиации.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, подготовка к паводкам, купальному и пожароопасному сезону в 2023 году обсуждалась 17 марта в областном Правительстве на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Согласно погодным условиям будет скорректирован план проведения ледовзрывных и иных работ.

Профильным ведомствам и организациям рекомендовано принять меры по защите инфраструктурных объектов, гидротехнических сооружений, мостов и дорог, примыкающих к зонам возможного подтопления. Особое внимание было уделено готовности региональной автоматизированной комплексной системы экстренного оповещения населения. Прийти на помощь жителям готовы спасатели, в числе которых 120 человек и 150 единиц техники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Комплексная работа проводится и в части подготовки к пожароопасному сезону. Главам администраций муниципальных районов и городского округа рекомендовано провести актуализацию паспортов пожарной безопасности во всех населенных пунктах, садоводствах, детских оздоровительных лагерях, туристических базах и домах отдыха. При этом стоит учитывать новые правила противопожарного режима, введенные с 1 марта.

В зоне особого внимания 150 населенных пунктов, где есть угроза возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Органам местного самоуправления необходимо провести проверку состояния пожарных гидрантов на территориях населенных пунктов.

Также дежурными караулами запланирована проверка систем водообеспечения жилого сектора, примыкающего к зонам лесных пожаров.

В преддверии подготовки региона к купальному сезону на заседании Комиссии отмечено снижение числа несчастных случаев на водных объектах на 23 %.

В том числе, это результат дежурств спасателей Аварийно-спасательной службы летом 2022 года.

Большинство трагедий происходит в необорудованных местах купания. Там, где купание запрещено, будут установлены информационные аншлаги.

По материалам пресс-службы областного правительства