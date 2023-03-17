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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Газпром» предупреждает об изменении сроков доставки квитанций за газ

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С марта квитанции для всех абонентов (оплата по нормативу или по счетчику) будут доставляться в один период до 15 числа месяца, а в личном кабинете данные для оплаты отобразятся в конце марта.

Как сообщает «Газпром межрегионгаз», формирование квитанций начнется одновременно в последнюю неделю текущего месяца.

Так, квитанцию за март все абоненты получат в период до 15 апреля. Срок оплаты остается прежним до 25 числа (то есть до 25 апреля за март). Это касается абонентов со счетчиками и оплачивающих по нормативу.

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