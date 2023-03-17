Время делать скворечники!

На восьми особо охраняемых природных территориях Ленинградской области специалисты ООПТ при участии активистов экологического движения» «Круг жизни» начали обустройство искусственных гнездовий для птиц.

За разъяснениями мы обратились к известному блогеру, автору и ведущему теле- и радиопередач, кандидату биологических наук Павлу Глазкову. И вот что он рассказал:

– Сейчас начался массовый прилёт птиц в Ленинградскую область, а каждой птице, как известно, нужен дом: вывести птенцов, поставить их на крыло, чтобы продолжился птичий род, без которого мир наш мертв. И любая птица по вечному закону жизни старается выбрать дом безопасный и удобный для своих будущих детей. Не поверите, но очень много более крупных пернатых сородичей не прочь полакомиться не только яйцами в кладке, но без сожаления и сомнения уничтожить неоперившихся птенчиков в гнезде. Например, всем хорошо знакомый дятел – известный разоритель птичьих гнезд. Он может перетаскать на пропитание своих птенцов весь выводок скворцов, если найдет к ним доступ. Поэтому более восьми лет в региональных природных заказниках начали устанавливать искусственные гнездовья, которые практически готовы к заселению.

Главная задача – «подготовить квартиры» для тех видов птиц, которые гнездятся в дуплах.

Хотя на самом деле «в ходу» три типа искусственных гнездовий: «дуплянки» для мелких птиц, «гоголятники» для уток, так называемых «дуплогнездников», таких как гоголь, крохаль. А ещё устанавливают специальные платформы, на которых вьют гнезда такие крупные хищники, как орел, сопа. Знаете ли вы, к примеру, что совы вообще не «заморачиваются» с гнездом, никогда их не готовят, а ищут что-то подходящее в природе. Надо и о них позаботится, приискать и обустроить и для них удобные места для гнездования, а совы их обживут.

Почему такое особое внимание к птицам, которые селятся в дуплах? Потому что в наших лесах остается все меньше так называемых старовозрастных деревьев, которые пригодны для гнездования. Птице не подготовить гнездо самой. Это понятно, надеюсь, понятно и то, почему это делается: чем больше птиц, которые уничтожают вредителей, тем здоровее лес.

– В прошлом году было подготовлено к прилету 357 искусственных гнездовий. Заселенность в прошедший сезон составила 59%, что соответствует многолетним значениям.

– Это говорит о том, что мы контролируем определенный уровень сохранности птичьего мира. Ещё важно, что при установке новых гнездовий специалисты к тому же обследуют старые дуплянки, чистят их и дезинфицируют, проводят полный мониторинг видов и численности птиц. Если не делать таких искусственных жилищ, то мы не получим сохранения и преумножения птичьей популяции. И обязательно надо сказать о том, что очень много может сделать и население.

В своё время в моей школе было несколько уроков столярного дела, где нас учили делать скворечники. С тех пор помню эти уроки: не используйте при изготовлении скворечника красивых струганых досок.

Птенчикам нужна неструганая – шероховатая доска, чтобы они могли, цепляясь коготками за эти доски, вылететь из гнезда. Если они не смогут выбраться, то просто останутся в гнезде и погибнут. А вот покрасить его снаружи и обработать антисептиком – это пожалуйста! Птиц очень достают насекомые. Всегда съемный верх должен быть у скворечника, чтобы можно было его поднять и почистить весной. Важен и размер отверстия, которое для защиты от хищных птиц, тех же ворон и дятла, желательно обить мягким железом, а иногда я даже и гвоздиками маленькими обиваю. Вроде бы всё просто, но здесь нет мелочей.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото блога «Каждой твари по паре»

