Бывший депутат Кузьмоловского совета депутатов предстанет перед судом

По сообщению Следственного комитета РФ по Ленинградской области перед судом предстанет бывший депутат совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

По данным следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, обманным путем оформил право собственности на частный загородный дом в Ленинградской области стоимостью более 10 млн рублей, а в дальнейшем оформил переход права собственности от коммерческой организации к нему. Кроме того, обвиняемый совершил вымогательство и получил взятки, в том числе в виде предметов быта в целях обустройства ранее похищенного загородного дома за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации на общую сумму около 5 млн рублей. Являясь и.о. главы администрации поселения, обвиняемый издал распоряжение о запрете деятельности коммерческой организации на территории местного кладбища, совершив тем самым незаконное вмешательство в деятельность юридического лица.

Следственным органом приняты меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, а именно: наложен арест на общую сумму свыше 17 млн рублей на имущество и денежные средства, изъятые в ходе проведенных обысков у обвиняемого. По уголовному делу проведены все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком по Ленинградской области