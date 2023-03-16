«Сообразили на троих»

Пока одни сетуют на ушедшую с мебельного рынка компанию «ИКЕА», другие воплощают в жизнь самые амбициозные фантазии. В число таких смельчаков входит и предприятие «Вольмонт-Мебель» в поселке Кузьмоловский, основанное в самый трудный год для бизнеса – пандемийный.

Шерше ля фам, или Ищите женщину

Говорят, бизнес начинается с дам. И это чистая правда. Супруга основателя фабрики Константина Мащенко – дизайнер. Она придумывает разные интересные интерьеры, занимается декорированием мебели. Отсюда и задумка – начать собственное производство. После того как к делу подключился компаньон супругов Малащенко – Иван Крутовский, звёзды сошлись, и на карте предприятий Всеволожского района появился ещё один промышленный объект. Кстати, Крутовский – профессиональный бизнес-коуч. Ранее он уже составлял грамотный стратегический план для мебельного производства заказчику из Москвы. Им он воспользовался, когда стали развивать предприятие в Кузьмоловском.

Сейчас завод успешно претворяет в жизнь самые смелые задумки на любой вкус и кошелек: от производства эргономично встроенной кухни до обустройства всего жилого пространства. Предприниматели считают, что в настоящее время надо выпускать продукцию, рассчитанную на разные сегменты, то есть, образно выражаясь, сочетать выпуск простых кроссовок с производством самой дорогой обуви.

– У меня три высших образования, – рассказывает на ходу, демонстрируя процесс производства, Константин Мащенко. – По специальности я политолог. Окончил одноименный факультет СПбГУ. Потом учился на экономиста, а в магистратуре – на юриста. Активно занимаюсь спортом – академической греблей. Думаю, что в бизнесе, как в спорте, недостаточно одних амбиций. Успех зависит от тренировок и хорошей команды, готовой выкрутиться из любых ситуаций.

Безусловно, любые времена в экономике сложные. Однако капля камень точит: постепенно усилия предпринимателей, направленные на модернизацию оборудования, стали приводить к положительным результатам.

…Сегодня предприятие формирует задания, изучает рынки сбыта и рекламы. Бизнес развивается.

– Наши клиенты – покупатели недвижимости, те, кто приобрел квадратные метры в новостройках или на вторичном рынке, – продолжает собеседник. – Своих потенциальных покупателей ищем через дизайнеров, размещаем объявления на разных онлайн-площадках. Порой находим заказчиков через социальные сети. Мы готовы составить достойную конкуренцию оппонентам. Заниматься производством всегда сложно, но интересно. Есть факторы, которые пытаются притушить оптимизм. Но их надо преодолевать.

В будущее – с оптимизмом

…На данный момент для российских производителей мебели есть один большой плюс: закрытие ИКЕА. Открылось большое окно возможностей. Ниша освободилась, рынок опустел, и его место могут занять отечественные предприятия. Работать стало интереснее. Ведь при таком раскладе правильная производственная политика и выпуск качественной продукции могут стать здесь «коньками» для того, чтобы въехать на местный рынок и занять пустующую после ухода шведов нишу. Как отмечает бизнесмен, покупатель при выборе мебели должен понимать, кем товар произведён, насколько профессионален этот производитель, какова у него репутация. Если вам предлагается дорогой продукт, неизвестно кем произведенный, то кто будет гарантировать его качество? Торговца, который вам его продал, через месяц вы, может быть, и найти не сможете…

«Свою продукцию мы маркируем, сопровождаем данными о производителе, включая имя нашего интернет-сайта, на котором есть вся информация о продуктах компании, их характеристики, инструкции по применению и многое другое, необходимое и профессионалам, и частным покупателям…», – рассказывают на предприятии.

– Стоимость сырья формирует себестоимость продукции, – продолжает Константин Мащенко. – Приобретаем материалы высочайшего качества. О чём это говорит? О надежности. В противном случае при использовании некачественного сырья продукция не будет такой долговечной. К сожалению, пока мебельная промышленность России импортозависима. Основной материал в мебельном производстве – древесина. К понятию деревянная мебель можно отнести продукцию, которую изготавливают из древесных материалов: плит МДФ, ХДФ, ДСП, ДВП и фанеры.

…Используется также мебельный щит, инженерная древесина и другие виды срощенных и склеенных между собой деревянных брусков и панелей. Все чаще в производстве мебели применяется тамбурат и сотовый заполнитель – это материалы на основе картона. С их закупкой у предприятия проблем нет. А вот вопрос о поставках комплектующих – один из основных в отрасли. Но он решаем.

Планируется переориентация на сырье из азиатских рынков. Предприятия отрасли в последнее время отдавали предпочтение химическим компонентам из Китая. И сейчас этот процесс продолжится. 95% фурнитуры является импортной, поэтому рассматриваются крупные её производители в Турции и в том же Китае. Все основные поставки теперь будут проходить в этом направлении.

В зоне комфорта

– У нас есть все основания прогнозировать хорошие показатели по итогам этого года, – рассказывает предприниматель. – По последним данным, прибыль, повторюсь, растёт. Это внушает определенный оптимизм. Дать фору помогут инвестиции в производство. У нас серьезные планы. Хотим наладить полный цикл производства. Для этого необходимо оборудование – специальный станок ЧПУ. К сожалению, пока на него средств нет. Поэтому обратились в Фонд поддержки предпринимателей Всеволожского района.

Всего на развитие своего дела предприниматели потратили порядка 12 миллионов рублей. Правда, планировали уложиться в семь миллионов, но возникли непредвиденные обстоятельства.

– Была нарушена логистика, и оказалось, что поставки сырья задерживаются, – рассказывает бизнесмен. – Но своё дело – это всегда риск, бессонные ночи и волнения. Особенно когда понимаешь, что вложенных 3,5 миллиона катастрофически не хватает и ты должен инвестировать ещё. Но отсутствие инвестиций – не повод отказываться от мечты: слона ведь можно есть и по частям. Искали средства со смежных отраслей. Зато сейчас у нас рентабельное производство.

…Чтобы быть успешным предпринимателем, недостаточно стать профессионалом в своей сфере, уверены на предприятии. Важно уметь управлять процессами, людьми и финансами. Если знаний недостаточно, их нужно получать и сразу применять на практике, пробовать и рисковать. Нет смысла винить в неудачах судьбу, государство, конкурентов. Всегда брать ответственность за себя и свои действия, за свой выбор, в любой ситуации спрашивать себя: «А что я сам могу сделать, чтобы получить желаемое?» – это основа зрелого бизнеса. То, что позволит обойти многих конкурентов, которые не желают выходить из зоны комфорта.

Ирэн Овсепян