Ленобласть зарезервировала землю под строительство ТПУ в Сертолово

Земельные участки будут использоваться для строительства транспортно-пересадочного узла.

Распоряжение о резервировании земель для государственных нужд подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В составе ТПУ появятся железнодорожный остановочный пункт с пассажирской платформой, кассовым павильоном, зона посадки-высадки общественного транспорта, перехватывающая парковка, а также общественно-деловое пространство с магазинами и кафе», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Перечень земельных участков подготовлен на основании проектов планировки и межевания территории. Земельные участки зарезервированы на три года.

Напомним, транспортно-пересадочный узел Сертолово объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Планируется запустить пятивагонную «Ласточку» вместимостью до 800 человек от Левашово до Сертолово. Автобусное сообщение будет осуществляться от узла до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники.

Объем финансирования проекта составит около 5,75 млрд рублей. Срок реализации – 2024 год.

По материалам пресс-службы областного правительства