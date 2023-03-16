Гуманитарная помощь от всеволожского фермера отправится на Донбасс

Вкуснейшие сыры от фермерского хозяйства из Агалатово отправятся солдатам на Донбасс. Помимо своей продукции фермер Гаро Мнацаканян регулярно посылает в ДНР вещи первой необходимости и вкусные гостинцы.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии ЛО, специалисты госветслужбы провели ветеринарный осмотр и санитарную экспертизу сыров. Кроме того, сотрудники Всеволожской станции по борьбе с животными решили дополнить фермерский подарок. Так, для солдат были собраны теплая одежда, лекарства, продукты долгого хранения и сладости.

Отметим, что фермер из Агалатово является активистом движения #команда47 и отмечен благодарностью губернатора Ленинградской области.

– Нам небезразлична судьба ребят в зоне СВО, – рассказал Гаро Мнацаканян. – Поддерживаем их не по чьей-то воле, а по велению души. Конечно, военнослужащие обеспечены всем. Но и наша помощь лишней не будет.

Фото управления ветеринарии ЛО