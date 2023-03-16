Главы Всеволожского района выступили с отчетом по итогам работа за 2022 год

В четверг, 16 марта, на заседании совета депутатов руководители Всеволожского района – Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский – представили отчёт о социально-экономическом развитии района за минувший год и рассказали о планах на будущее. Все желающие могли присоединиться к онлайн-трансляции в группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте», и это уже стало хорошей традицией.

Когда вместе, мы – сила

– 2022 стал годом единения россиян, – отметил Вячеслав Кондратьев. – Трудности только сплотили нас. Всеволожский район достойно справился со всеми вызовами и поставленными правительством задачами. Это касается в том числе вопросов частичной мобилизации и поддержки участников СВО и их семей. Удалось удержать в узде и социально-экономические показатели, которые напрямую зависели от профессиональной работы команды управленцев. Хочу сказать, что в прошлом году в полку депутатской команды Всеволожского района прибыло. Совет пополнился тремя народоизбранниками. Благодаря выстроенной вертикали власти Всеволожский район продолжил своё развитие.

Вячеслав Кондратьев напомнил, что в 2002-м солидная делегация из подшефного города Енакиево совершила первый визит во Всеволожский район. Среди гостей были представители разных сфер. За время визита им показали самые интересные объекты социальной инфраструктуры и местные предприятия.

– В сентябре прошлого года наш район подписал соглашение с Енакиево о сотрудничестве, – отчитался Андрей Низовский. – Всего в прошлом году была оказана помощь подшефному городу в размере 35,5 млн руб. Кроме того, в рамках поддержки отправлены автомобили, генераторы и другие необходимые нашим побратимам средства. Хочу поблагодарить представителей поселений, которые не остались в стороне, собирали гуманитарную помощь и организовывали её отправку как на Донбасс, так и в зону СВО. Также хочу поблагодарить наших патриотов, которые встали под знамена Российской Федерации и честно исполняют свой воинский долг. Тех, кто сейчас сидит в землянках. Сотрудник администрации, начальник жилищного отдела Александр Ким погиб в бою в окрестностях города Кременная, прикрывая своих сослуживцев. Он был настоящий Солдат и Герой.

Как отметил глава администрации, эффективно помогает семьям и участникам СВО Женсовет Всеволожского района.

– Диву даешься, как наши представительницы прекрасной половины, выдерживая на хрупких плечах огромную нагрузку, справляются с поставленными целями, – сказал Андрей Александрович. – Работают они активно и продуктивно. Со стороны противников в отношении России развязана санкционная агрессия и на экономическом фронте. Но наша экономика, отечественные бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы. Вы знаете, что в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны важные для нашего района соглашения.

…Одним из знаковых проектов стало подписание документа в дорожно-транспортной сфере. Вместе с банком ВТБ регион договорился о строительстве Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и трамвая до Всеволожска. Помимо этого, планируется, что в Кудрово появится современный транспортно-пересадочный узел. Сумма инвестиций огромная: 60 млрд. рублей!

Новому ФОКу во Всеволожске – быть

– В поселке Янино в прошлом году открылось предприятие по производству лакокрасочных изделий, – продолжил Андрей Низовский. – В поселке Стеклянный успешно работает завод по выпуску стоматологических имплантов и ортопедических компонентов. Предприятие уникально по-своему. Таких не то что в СЗФО, но и в России трудно найти. Здесь удалось полностью перейти к технологическому суверенитету. Все процессы на предприятии соответствуют международным стандартам качества, а ещё на научно-производственном объекте работают по авторским разработкам. Импортозамещение тут идёт полным ходом. Между прочим, вот так и выигрываются экономические войны.

Безусловно, можно много говорить о высоких показателях в районной экономике, но все-таки доступность детских садов и школ – серьезный вопрос на ближайшие несколько лет.

– Да, динамика по возведению соцобъектов в районе хорошая, – отметил Андрей Александрович. – Перечень возводимых новых детсадов и школ достаточно большой. Объектов много. Отмечу, что по своему оснащению школы Всеволожского района самые лучшие. Их можно сравнивать с московскими. Но и помимо образовательных учреждений в районе возводятся важные для жителей объекты: поликлиники, спортивные, культурно-молодежные. Вот сейчас решается вопрос завершения строительства ФОКа во Всеволожске. Надеюсь, что уже летом сдадим объект в эксплуатацию.

Хорошим подарком для жителей станет новая ледовая арена. Её возводят на территории парка «Песчанка».

– Это станет толчком для развития фигурного катания и хоккея, – уверен Андрей Александрович. – Продолжается строительство и ремонт дорог. В современных условиях они важная составляющая в жизни населения. За последние годы в этой сфере наметились реальные позитивные сдвиги, обновляются и строятся новые магистрали. Среди будущих масштабных проектов – строительство продолжения Пискаревского проспекта – одна из наиболее долгожданных трасс в этой части Всеволожского района. Она призвана убрать транзитный транспорт с Токсовского шоссе внутри Мурино и Нового Девяткино, а также значительно улучшить транспортную обстановку внутри жилых кварталов. Другой важный проект – расширение Колтушского шоссе.

После отчета руководители ответили на вопросы депутатов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО