Всеволожский ИКЦ поможет отстоять права потребителя

Каждый год 15 марта во всем мире празднуют Всемирный день защиты прав потребителей. В России праздник отмечается с 1992 года: тогда приняли закон «О защите прав потребителей», регулирующий права и обязанности продавца.

Как вернуть средства, купив у предприимчивых продавцов некачественный товар? Можно ли экономить деньги, время и нервы в нынешних экономических условиях? Кто поможет грамотно составить претензию, жалобу или обращение в надзорные организации, если ваши потребительские права нарушены? Ответ на все эти вопросы один: нужно обратиться в информационно-консультационный центр (ИКЦ) по защите прав потребителей при администрации Всеволожского района, точнее, к консультанту ИКЦ – Валентине Захаровой.

– Наша главная цель – протянуть руку помощи в разрешении самых сложных дел, – отмечает Валентина Андреевна. – Информационно-консультационный центр готов всегда предоставить гражданам юридически грамотные ответы на их вопросы в области защиты прав потребителей. Сейчас потребительский рынок быстро развивается. Увеличивается ассортимент товаров. И вот здесь возникает необходимость в соблюдении качества продукции и предоставляемых услуг. Безусловно, у каждой из сторон есть свои права и обязанности, которые регулирует целая система нормативно-правовых актов. Нет, потребителю не нужно знать все законы назубок. Главное, знать и помнить – наши права надежно защищены. И если приобретенный товар или услуга не соответствуют требуемому качеству, ущерб должен быть возмещен виновной стороной.

Как отмечает Валентина Захарова, предъявлять претензии следует грамотно. Для этого, собственно, и были созданы ИКЦ, где ведут приём опытные консультанты. В рамках долгосрочной региональной программы, направленной на повышение правовой грамотности населения, ИКЦ созданы в каждом районе Ленинградской области.

Информационно-консультационный центр находится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72. Телефон, 8 (813-70) 25-456.

График работы: прием вторник и четверг с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, консультирование по телефону 8 960 250-70-48 с 10.00 до 17.00 (понедельник – четверг).

Ирэн ОВСЕПЯН