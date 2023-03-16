Всеволожская спортсменка взяла «серебро» на всероссийских соревнованиях

В финальном этапе всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» почетное второе место заняла спортсменка из Всеволожского района Анна Лисицина.

Как сообщает областной комитет по спорту, от победы Анну отделяли буквально доли секунды. Соперница из Московской области обошла нашу спортсменку буквально на 0,1 секунды.

Отметим, что на участие в соревнованиях было подано более 1000 заявок. Анна Лисицына достойно выдержала высокую конкуренцию и стала единственной спортсменкой из Ленинградской области, вошедшей в тройку финалистов в своей возрастной категории. Подготовил спортсменку тренер Дмитрий Березин.