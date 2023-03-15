Заточник из Всеволожска, покоривший Москву

В руках мастера из Всеволожска Константина Тюрина тупой нож становится острее лезвия бритвы всего за одну минуту двадцать секунд, и это – рекорд.

На тренингах, которые он проводит, всегда много людей. Иногда приходят и «селебрити». На одном из ликбезов присутствовал первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, олимпийский чемпион Николай Валуев. Посетители не просто внимательно слушают, но и восхищенно интересуются особенностями этого эксклюзивного рода деятельности. О профессии и о том, как заточник «трансформировался» в производителя абразивных камней, Константин Петрович рассказал «Всеволожским вестям».

Профессия такая – точильных дел мастер

С незапамятных времен люди точили топоры, мечи, копья, стрелы и, само собой, ножи и ножницы, ювелирные и столярные инструменты. И сейчас эта профессия достаточно востребованная. Все нуждаются в острых клинках.

– Затупились кухонные ножи? – обычно во время своих мастер-классов переспрашивает Константин Тюрин. Кстати, как-то раз к нему заглянул целый взвод ребят-студентов из Суворовского училища. – Это хорошая возможность научиться их точить. Но давайте соблюдать осторожность. Нож нужно передавать и брать только за рукоятку. И стоп, за лезвие браться не стоит. Точить станем абразивными камнями. Точить нужно так: от основания к острию. Проверяем остроту лезвия на бумаге, если края среза ровные – работа завершена.

Клиенты у заточника разные. Это парикмахеры, кожевенных дел мастера, повара, столяры. В основном – мужчины, но бывают и женщины.

– У меня мечта: научить всех представителей сильного пола точить ножи, – продолжает предприниматель, который прошёл огонь и воду, пролил немало пота, прежде чем добился успеха в точильном деле. – По специальности я строитель. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Возводил стадион имени В.И. Ленина, красную ленту которого перерезали в аккурат перед началом Олимпиады-1980. Принимал участие в строительстве животноводческого компоекса «Спутник», благоустраивал Романовку. Про это написано много статей в газете «Невская заря». Шесть лет назад вышел на пенсию. Без работы сидеть не мог, перевернул эту страницу своей жизни и начал новую главу.

Так он реализовал свою давнюю мечту: стал точильщиком. Невзначай натолкнулся на объявление: обучаю заточке.

– Наставник оказался весьма предприимчивым человеком, – говорит Константин Петрович. – Он посоветовал купить у него станок. Услышав его цену, я сначала просто ахнул, а потом вдохновился на собственное производство абразивных камней, – откровенно говорит Тюрин. – В итоге сразу стал в своей нише самым крупным производителем точильных камней и по совокупности заточником. Параллельно решил продвинуть свою деятельность участием в выставках. Как раз в то время в Петербурге проходило мероприятие, объединившее людей всех похожих профессий. Только вот незадача, я не смог на него зарегистрироваться, организаторы не хотели идти на контакт. Тогда взял тележку, нагруженную нужными инструментами и продукцией, и отправился «покорять выставку». Долго не думая, встал на улице и стал точить ножи, выстроилась очередь. Люди, затаив дыхание, наблюдали за процессом. От клиентов не было отбоя.

…Естественно, всё это не понравилось организаторам выставки. Они пригрозили подключить правоохранительные органы и выгнать навязчивого начинающего заточника. Однако дальше угроз дело не дошло.

Китай нам не конкурент

– Вот таким образом начиналась моя история в сфере бытовых услуг, – продолжает Константин Петрович. – Зато спустя несколько лет я оказался на выставке в Москве, в том самом «Охотном ряду», где иногда выступает президент Владимир Путин. Называется «Уникальная Россия». Это выставка, в которой принимают участие лучшие специалисты со всей страны. Участие в таких мероприятиях – дело, конечно, затратное, но стоящее. Показ стал для меня настоящим прорывом, сразу стали звонить заказчики. После уже была выставка в ВДНХ – «Охота и рыболовство», где я арендовал всего два квадратных метра площади. Здесь бывает очень много посетителей. Раньше два-три месяца в году бывал в Белокаменной. Принимал активное участие в разных выставках. Правда, сделал небольшой перерыв, но скоро поеду на выставку в Шушары.

Безусловно, сегодня на рынке много разных камней для заточки ножей. Особенно завалены магазины и маркетплейсы китайской продукцией.

– В плане производства абразивных камней нам КНР не конкурент, – считает Тюрин. – У них качество другое, да и стоимость выше. Год назад нашим производством заинтересовались немцы, и мы чуть не стали экспортерами. Посланные в Германию первые образцы прошли строгий отбор, понравилась заказчикам и упаковка. Но после 24 февраля немецкая сторона поинтересовалась: «Ну как вам санкции?» Ответ простой: «Мне стало лучше и легче жить, а число заказов увеличивается».

Оказывается, заточить любой предмет очень даже просто. Достаточно обзавестись камнем размером 12 на 16 мм и длиною в 60 мм. Существует огромное разнообразие точильных камней.

– Сырье для производства абразивных камней – оксид алюминия, покупаю с предприятий в Пикалево и Бокситогорске, – говоря о процессе выпуска, подчеркивает собеседник. – Среди наших постоянных клиентов покупатели из Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и других стран.

«К большому сожалению, 90% современных людей не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начиная от кухонных ножей и заканчивая топорами. Что довольно странно, ведь буквально 80 лет назад наши деды и прадеды успешно справлялись с заточкой не только кухонного ножа, но и опасной бритвы. Если первый ещё прощает какие-то ошибки в искусстве заточного дела, то заточка бритвы не допускает ни малейшего отклонения. Поэтому одно из любимых народных выражений – «и так сойдёт» – отразится хорошими царапинами. Думаю, что любой мужчина должен уметь точить ножи», – подытожил Константин Тюрин.

Ирэн ОВСЕПЯН