В Мурино приступили к строительству жилого комплекса, вдохновленного картинами Левитана

В Мурино на Оборонной улице возводится жилой комплекс из 12 секций высотой 22 этажа. Концепция ЖК, как и его название, вдохновлены творчеством русского художника Исаака Левитана.

В оформлении фасадов и внутренней территории будет использована цветовая палитра картин мастера, а рядом с домом предусмотрены три зоны комфорта, каждая из которых будет соответствовать одному из полотен живописца – «Весна в Италии», «Вечер после дождя» и «Золотая осень». Здесь же будут размещены деревянные стелы, на которых установят репродукции художника. При этом внутренняя территория будет поделена между игровой зоной и зоной отдыха, а сами эти зоны будут соответствовать современным критериям создания комфортной городской среды.

На территории двора высадят 9 видов деревьев, подобранных с учётом устойчивости к северному климату, и потому они будут радовать жителей в течение всего года яркими и разнообразными красками. Полная сдача объекта запланирована на IV квартал 2024 года.

Соб. инф.