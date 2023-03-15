Всеволожский совет депутатов ознакомился с отчетом глав администрации

14 марта состоялось очередное заседание совета депутатов города Всеволожска IV созыва. Согласно решению председателей постоянных комиссий в повестку были включены всего лишь два вопроса: «О результатах деятельности главы муниципального образования Всеволожское городское поселение за 2022 год» и «О принятии к сведению отчёта главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» за 2022 год в части исполнения полномочий по решению вопросов местного значения».

По первому вопросу с содержательным отчётом о проделанной работе выступил глава г. Всеволожска Станислав Богдевич. Отметив, что ушедший непростой год был годом перемен во внешней политике и экономике, докладчик проинформировал депутатов, представителей администрации и приглашённых на заседание жителей Всеволожска о сохранении положительных тенденций в обеспечении социально-экономической стабильности и повышения качества жизни граждан.

За отчётный период было проведено 11 заседаний совета депутатов, три из которых были внеочередными. С учётом мнения каждого и большинством голосов депутатов были приняты 45 решений, из них 32 – нормативно-правовые акты.

Депутатским корпусом города определены направления бюджетной политики, намечены приоритеты развития, поставлены чёткие задачи.

Глава администрации Андрей Низовский начал свой доклад с благодарности в адрес всех, кто поддерживает участников Специальной военной операции на Донбассе и их семьи, особо отметив роль Женсовета Всеволожского района.

Он подчеркнул, что население Всеволожска, отметившего в этом году 60-летие, неуклонно растёт и уже вплотную приблизилось к 80 000. Он детально обрисовал социально-экономическое положение города, отметив исполнение доходной части бюджета на 95 %. При уточнённом годовом плане 1 миллиард 512 миллионов рублей фактически поступил 1 миллиард 436 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём собственных доходов бюджета увеличился на 105 миллионов рублей.

Депутаты единогласно одобрили деятельность главы города Станислава Богдевича и приняли к сведению отчёт главы администрации района Андрея Низовского.

Не станем здесь перечислять всё, что сделано в городе за прошлый год: желающие смогут в самое ближайшее время ознакомиться с полными докладами руководителя города и района в местных печатных и электронных СМИ.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО