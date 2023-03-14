Рисунок сертоловчанки стал частью экспозиции «Вокруг манежа с Дневником»

9 марта на Малой Садовой улице открылась выставка «Вокруг манежа с Дневником», организованная Цирком Чинизелли совместно с редакцией газеты «Петербургский дневник». Она будет работать в открытом доступе десять дней и продлится до 19 марта.

На выставке представлены картины и рисунки юных художников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвящённые цирковому искусству. На выставке под открытым небом, в самом центре Санкт-Петербурга, одной из лучших работ стал рисунок талантливой школьницы из города Сертолово – Ксении Герасим. Она не в первый раз с честью представляет свой город на творческих конкурсах.

На церемонии открытия выставки юным художникам, чьи рисунки были признаны лучшими, вручили дипломы и подарки, среди которых – билеты в цирк. Ксения в Цирке на Фонтанке ещё не была, поэтому билеты, явившиеся заслуженной наградой за её очередное творческое достижение, очень порадовали победительницу конкурса.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»