Пришёл в редакцию солдат…

В начале марта порог редакции переступил наш земляк – Сергей Анатольевич БОЙКО, вернувшийся во Всеволожск после добровольной шестимесячной командировки в зону боевых действий Специальной военной операции, где служил артиллеристом легендарной крупнокалиберной самоходной дальнобойной системы «Малка».

Позывной «Учитель» за ним закрепился по причине того, что он долгие годы работал преподавателем Всеволожского сельскохозяйственного колледжа (ныне Всеволожский агропромышленный техникум). После знакомства он пригласил сотрудников редакции на своё выступление 7 марта в Молодёжно-подростковый клуб «Победа» города Всеволожска, расположенный на территории Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова.

В небольшом зале собрались ученики средних школ г. Всеволожска, которые с интересом слушали рассказы о Специальной военной операции, об именном дивизионе «Невский», состоящем из добровольцев Ленинградской области. При этом Сергей Бойко чередовал рассказы о фронтовом быте и героизме наших воинов со своими стихами, написанными на войне. Многие из них прозвучали как напутствие детям.

В тот же день состоялась официальная безвозмездная передача Музею «Битва за Ленинград» экспонатов СВО, находящихся в личном пользовании Сергея Бойко. Всего 142 экспоната: экипировка (военная форма, ремни, нашивки, погоны, чехол от автомата, котелок, кружка, ложка, фляжка, гильзы, патроны, осколок снаряда, а также военные трофеи…). К сожалению, многое пришлось оставить…

Не скрою – мне особенно приятно было то, что Сергей не только пишет стихи, но и является моим «двойным» земляком: он родился в г. Темиртау, а я – в Караганде (Казахской ССР). Темиртау – город-спутник Караганды. А судьба промыслительно свела нас во Всеволожске…

Владимир ШЕШУЧЕНКО

Фото из архива С. Бойко

СПРАВКА

Сергей Анатольевич Бойко по специальности инженер-строитель. Руководил строительством более 50 жилых домов в СПб и Ленобласти. Преподаватель. Методист. Строительный эксперт.

Автор и преподаватель учебных программ и практик по строительным дисциплинам для среднего специального образования МО России.

Автор и преподаватель образовательных и практических курсов по ландшафтному дизайну и строительству.

Автор книги «Путь интуиции» (издательство «Весь», СПб, 2003 г.),

«Путь интуиции 2 Теория и тренинг» (издательство Ridero, 2016 г.).

Автор cборника лирических стихов «Океаны нежности» (издательство ЛитРес: Самиздат, 2018 г.).

Автор сборника философских и мистических стихов «Солнечный серфер» (издательство ЛитРес: Самиздат 2018 г.).

Автор сборника сказок «Сказки мамы Хайме» (издательство Ridero, 2018 г.),

Автор сборника сказок «Сказки мамы Хайме – 2» (издательство Ridero, 2018 г.).

Автор серии восточных сказок «Волшебные сны Урала» (издательство Ridero, 2018 – 2019 г.)