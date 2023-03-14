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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти пройдут субботники по посадке деревьев

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Ленинградская область присоединилась к международной акции «Сад памяти – 2023». Первые субботники по посадке деревьев пройдут уже в конце апреля, а главная акция запланирована на 5 мая.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, старт акции будет дан 18 марта в городе Севастополе, затем будут подключаться другие регионы страны. Завершится цикл субботников 22 июня. За это время планируется высадить по всей стране порядка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что в прошлом году в Ленобласти в рамках акции высадили свыше 204 тысяч деревьев. Кроме того региональные лесничества провели 48 памятных мероприятий, в которых приняли участие свыше 2,4 тысяч человек.

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