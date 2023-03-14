В Ленобласти глухари начали чертить полосы на снегу

В начале весны глухари начинают активно заявлять о своих правах на территорию – кончиками мощных крыльев птицы оставляют на снегу характерные борозды. Подобные рисунки верный признак того, что где-то поблизости глухариный ток.

Интересными наблюдениями за живностью Ленинградской области поделился биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков:

– Основную часть жизни глухари проводят в гордом одиночестве. И только раз в году, начиная с конца зимы, они концентрируются в особом месте, которое называется токовищем. Здесь у глухарей происходит таинство брачных отношений. Каждую весну глухари преданно встречают на одном и том же току. Возраст токовищ исчисляется многими десятилетиями. А исполнять свою знаменитую песню глухари начнут примерно через месяц, в первой половине апреля.

Согласно данным Комитета по животному миру ЛО, в регионе обитает порядка 33 тысяч глухарей. Однако птицы эти осторожные и предпочитают не сталкиваться с человеком.

Фото блога «Каждой твари по паре»