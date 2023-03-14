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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский Мультицентр открывает набор на обучение «летним» профессиям

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции открывает набор на обучение по новым специальностям «Рабочий зеленого хозяйства». Молодые люди с инвалидностью могут освоить профессию цветоводов и газонокосильщиков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, начало обучения по специальности «Цветоводство» 22 мая, «Газонокосильщик» – 19 июня.

Получить подробную информацию и записаться на профпробы можно по телефону приемной комиссии +7 921 377-47-47 или на официальном сайте мультицентр.com.

 

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