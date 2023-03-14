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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожской больнице появится новый передвижной ФАП

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Еще один мобильный фельдшерско-акушерский пункт в ближайшее время пополнит арсенал Всеволожской клинической межрайонной больницы. Дополнительная бригада медицинских работников будет оказывать первичную помощь жителям отдаленных населенных пунктов, проводить диспансеризацию и вакцинацию.

Как сообщает пресс-служба ВКМБ, полностью оборудованный автомобиль приобретен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В мобильных амбулаториях можно провести как первичный осмотр, так и некоторые диагностические процедуры.

Несколько лет назад ВКМБ уже получала передвижной ФАП, амбулаторию, флюорограф и маммограф, которые успешно работают для жителей Всеволожского района.

Фото пресс-службы ВКМБ

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