Во Всеволожске отметят праздник супершкольника

Пространство возможностей «Супер школа» приглашает жителей Всеволожска на бесплатный праздник для детей. Гостей будут ждать интерактивные экскурсии, мастер-классы, подарки и сладкие угощения.

Организаторы обещают увлекательную программу: юные участники смогут составить карту научных историй, познакомиться с роботом Федей и узнать тайны океана.

Мероприятие будет проходить 19 марта с 11.30 до 18.00 по адресу: мкр. Бернгардовка, ул. Дружбы 43А. Предварительная запись по ссылке https://clck.ru/33ijnH