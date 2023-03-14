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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске отметят праздник супершкольника

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Пространство возможностей «Супер школа» приглашает жителей Всеволожска на бесплатный праздник для детей. Гостей будут ждать интерактивные экскурсии, мастер-классы, подарки и сладкие угощения.

Организаторы обещают увлекательную программу: юные участники смогут составить карту научных историй, познакомиться с роботом Федей и узнать тайны океана.

Мероприятие будет проходить 19 марта с 11.30 до 18.00 по адресу: мкр. Бернгардовка, ул. Дружбы 43А. Предварительная запись по ссылке https://clck.ru/33ijnH

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