У мемориала «Разорванное кольцо» создадут тематический парк

Территория вокруг мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет благоустроена и превращена в тематический парк, посвященный истории обороны Ленинграда и работе Дороги жизни в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, на территории будущей парковой зоны планируется размещение трех информационных зон, посвященных 1941, 1942 и 1943 годам. Здесь посетители смогут узнать, как работала Дорога жизни в зимний и летний периоды, какое значение она имела для связи Ленинграда с Большой землей. Также планируется создание двух смотровых площадок с биноклями, с которых можно будет проследить путь Дороги жизни.

Проект предусматривает сохранение существующего природного ландшафта и деревьев. Основные работы по благоустройству и созданию парковой зоны планируется завершить в 2023 году.