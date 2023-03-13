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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

У мемориала «Разорванное кольцо» создадут тематический парк

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Территория вокруг мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет благоустроена и превращена в тематический парк, посвященный истории обороны Ленинграда и работе Дороги жизни в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, на территории будущей парковой зоны планируется размещение трех информационных зон, посвященных 1941, 1942 и 1943 годам. Здесь посетители смогут узнать, как работала Дорога жизни в зимний и летний периоды, какое значение она имела для связи Ленинграда с Большой землей.  Также планируется создание двух смотровых площадок с биноклями, с которых можно будет проследить путь Дороги жизни.

Проект предусматривает сохранение существующего природного ландшафта и деревьев. Основные работы по благоустройству и созданию парковой зоны планируется завершить в 2023 году.

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