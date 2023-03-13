Сергей Азаренко: «Самое главное сейчас – сохранить коллектив!»

Нареканий и жалоб на сертоловскую медицину до недавнего времени было более чем достаточно. В результате различных конфликтных ситуаций, сложностей при получении талона на приём к врачу, забюрократизированности всей системы медицинского обслуживания в городе складывалась тяжёлая и напряжённая обстановка. Многие врачи и средний медицинский персонал писали заявления об увольнении. Доходило до того, что штат сотрудников был недоукомплектован на пятьдесят процентов.

В декабре на должность главного врача ГБУЗ «Сертоловская городская больница» был назначен Сергей Азаренко, опытный врач, известный в Санкт-Петербурге и далеко за его пределами. За самоотверженность и большой вклад в дело борьбы с пандемией Covid-19 он был удостоен государственной награды Российской Федерации – орден Пирогова. Помимо высоких профессиональных качеств, у Сергея Владимировича большой опыт организации деятельности медицинских коллективов, управления крупными медицинскими учреждениями. Уже с первых дней деятельности нового руководства сертоловчане ощутили долгожданные положительные сдвиги в работе поликлиники и больницы. Сегодня Сергей Азаренко – гость редакции. Он согласился ответить на некоторые наши вопросы.

– Сергей Владимирович, несколько слов о себе…

– Моя специализация – врач-терапевт. После окончания в 2004 году Военно-медицинской академии был направлен в Волгоград, где начал профессиональную деятельность в медицинской службе одной из воинских частей. На протяжении десяти лет был врачом-терапевтом многопрофильного отделения Санкт-Петербургской городской больницы № 40, которая находится в городе Сестрорецке. Когда началась пандемия, возглавил службу по лечению новой коронавирусной инфекции при пансионате «Заря» в Репино. С 2021 по 2022 год работал главным врачом многопрофильной клиники «Сестрорецкая». В 2020 году окончил обучение в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной медицины» на кафедре фармакологии.

– Кстати, о пандемии. Насколько тяжёлой была ситуация во время её пика в 2020-21 годах и какова она сейчас?..

– Время было очень тяжёлое. В самом начале никто не мог предположить, что дело дойдёт до пандемии. Но когда она началась, нам приходилось работать на пределе человеческих возможностей, того требовала обстановка. К сожалению, до сих пор механизмы воздействия COVID-19 на человеческий организм вызывают множество вопросов у медиков всех инстанций. Сейчас пик пройден, пандемия идёт на спад, но вопросы остаются.

– Сергей Владимирович, в декабре вы возглавили Сертоловскую городскую больницу. Насколько тяжёлое вам досталось «наследство»?

– Думаю, что так категорично о «тяжёлом наследстве» говорить нельзя. Есть проблемы, которые надо решать немедленно, и те, для решения которых время ещё придёт. Изменения будут происходить достаточно серьёзные. Прежде всего нам нужно упорядочить механизм работы больницы и поликлиники, решить множество организационных вопросов. Важно вернуть жителям Сертолово уверенность в то, что качественная медицинская помощь будет оказана вовремя, без промедлений и профессионально. В поликлинике работают большие профессионалы и замечательные отзывчивые врачи, я думаю, доверие к ним было всегда. Вы знаете, главная заповедь врача – «не навреди». Так вот, по этому поводу хочу сказать, что в ходе проводимых организационных мероприятий нам необходимо учитывать все аспекты сложившейся в настоящее время в больнице ситуации, которую можно охарактеризовать как очень непростую. Сейчас первостепенно сохранить коллектив и вернуть по возможности врачей и средний медперсонал. Действительно, на данный момент со штатной укомплектованностью существуют определённые проблемы, которые мы постепенно решаем.

– Какие перспективы в плане развития ждут в ближайшее время больницу и жителей Сертолово?

– В перспективе открытие хирургического центра “одного дня”, в рамках которого планируются оперативные вмешательства по направлениям урологии, флебологии, гинекологии, проктологии, общей хирургии. Открытие реабилитационного центра для детей, формирование климакс-центра, открытие центра комплексной реабилитации, дальнейшее развитие отделения послеродовой реабилитации, запуск компьютерной томографии. Как видно, мы строим далеко идущие планы и планы на ближайшую перспективу, а реализация их в наших руках. Все вместе мы обязательно добьемся успеха.

– В городе есть активные граждане, готовые на общественных началах помогать лично вам и коллективу, который вы возглавляете, всеми доступными и возможными способами…

– Да, такие люди есть, их много, и я им очень благодарен за понимание и активную поддержку. Мы готовы сотрудничать как с городскими общественными организациями, так и с конкретными жителями Сертолово.

– Спасибо, Сергей Владимирович, за исчерпывающие ответы…

Вопросы задавал Ян КАТИН