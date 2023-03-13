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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет ярмарка вакансий «Карьерная траектория»

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Межрайонная ярмарка вакансий «Карьерная траектория» состоится 22 марта на базе Всеволожского центра культуры и досуга. Мероприятие начнется в 14.00 и продлится два часа.

В ярмарке вакансий примут участие как крупные работодатели, так и небольшие предприятия. Соискатели смогут обсудить условия труда и узнать о вакансиях из первых рук, а также оставить свое резюме. Кроме того, на ярмарке будет предоставлена информация о других мероприятиях в области занятости населения и мерах поддержки нетрудоустроенных граждан.

Мероприятие организовано Комитетом по труду и занятости населения ЛО совместно с региональной Биржей труда и кадровым центром «Работа России».

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