Наука жизни и открытия Эльвиры Мазур

Она действительно открывала детям мир, не выходя из класса, путешествуя с ними только по школьному глобусу. До сих пор, несмотря на то что её школьные задачи остались в прошлом, безошибочно перечисляет все знаковые даты географических открытий, имена великих путешественников и первооткрывателей. А когда она начинает рассказывать о школьном музее, у неё появляется молодой блеск в глазах, крепнет голос и кажется, что ты вместе с автором и создателем этого музея совершаешь виртуальное путешествие по экспозициям самого интересного школьного музея в нашем городе.

Я поведу тебя в музей

Краеведческий музей в Лицее № 1 города Всеволожска открылся к 60-летию Великой Октябрьской революции, в 1977 году. Самому лицею в этом году исполняется 105 лет. Эльвира Ивановна Мазур, сама окончив эту школу, более 40 лет преподавала географию, и ещё почти 20 лет по крупицам собирала материалы для школьного музея.

25 февраля заслуженному учителю школы РФ, отличнику народного просвещения Э.И. Мазур исполнилось 85 лет. Замечательного педагога поздравили с юбилеем ее бывшие коллеги и сегодняшние преподаватели, среди которых немало и учеников Эльвиры Ивановны.

Поздравили родные и близкие люди, вся большая и дружная семья Эльвиры Ивановны и Виктора Никифоровича, поздравили дорогие ее сердцу бывшие ученики.

Многие оставили свои поздравления в социальных сетях в «ВКонтакте», в «Одноклассниках», позвонила, к примеру, Наташа Вахрушева:

– Мы помним ваши контурные карты, Эльвира Ивановна!

Карты географа – как искусство

С них, пожалуй, и начнем этот рассказ о редком таланте открывать новые миры, не выходя из класса, о непростой науке учить и учиться самому, и о самой главной науке – любить. Жизнь, работу, детей, семью, мужа. У Эльвиры Ивановны все это получилось. Хотя безоблачной и комфортной её жизнь не назовёшь, как и жизнь всего этого поколения, чье детство пришлось на войну, юность на послевоенные десятилетия, – не самые голодные, но далеко и не сытые, когда новое платье для девчонки из семьи, где были две девушки на выданье, становилось целым событием, а если ещё и туфли…

Она пошла в школу 1 сентября 1945 года. Первый раз в первый класс без войны. Традиций в виде трогательного строя первоклашек, нарядных старшеклассников, звонкого колокольчика в качестве первого звонка ещё и в помине не было. Тем более взволнованных родителей. Родителей-то у многих, как правило, был недокомплект… Только что закончилась война. И было это в городе Горьком, том самом, «где ясные зорьки». Знаменитое Сормово, многочисленные военные заводы, которые всю войну постоянно бомбили… Но были радости детства, и это была первая школа, первая учительница, которую Эльвира Ивановна до сих пор вспоминает с нежностью и благодарностью. Она уже тогда точно знала, что хочет быть учительницей.

И была вторая школа, с которой прошла вся жизнь. Новая, «с иголочки», школа в поселке Всеволожский, куда семья переехала в 1952 году. Кто не знает из наших читателей, со временем в этом здании школы разместилась администрация района, а ещё одну, новую школу с тем же, первым номером – строили уже на Межевой. Но это всё было позже, а в сентябре 52-го Эля с восторгом писала своим школьным подружкам в Горький: «Это чудо, а не школа! Я так боялась, что в этом, совсем небольшом посёлке будет деревянная старая школа, а тут – огромные классы, окна, высокие потолки, удивительная чистота и простор – как в каком-то удивительном сне или в кино. А какой у нас директор – Михаил Арсентьевич Петриашвили! А наш литератор всего «Евгения Онегина» знает наизусть, а то, как преподает математику наша Раиса Ефимовна, я такого даже не представляла, что можно по карточкам контрольную проводить».

Она потом многое из того, что было в её школьной жизни, возьмет в свою взрослую жизнь уже как учитель. Индивидуальные варианты контрольных и карточки; не скучный урок, а беседа, в которую Мазур старалась вовлечь весь класс. Загоралась сама, видя, как загораются глаза у детей. Да, и контурные карты – как произведение искусства: симбиоз художественного творчества и топографической точности. Не оставалось в классе равнодушных, когда речь заходила о знаменитых путешественниках, открытиях и дальних странах. Великий мореплаватель Василий Головнин и первооткрыватель Камчатки и Аляски Иван Крузенштерн, Афанасий Никитин и его путешествие в неведомую Индию, «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева, горный Тянь-Шань Петра Семенова Тянь-Шанского и Папуа – Новая Гвинея Николая Миклухо-Маклая! Все эти рассказы преподавателя географии пробуждали мечты и детское воображение, а на открытые уроки Э.И. Мазур набраться опыта приезжали коллеги со всей области. Сорок лет она возглавляла районное методическое объединение учителей географии. В 2005 году занесена в Энциклопедию «Лучшие люди России».

Опыт опытом, но есть ведь такая неопределяемая, на мой взгляд, субстанция, как талант. И он проявлялся у Мазур не броско и вызывающе, если так можно сказать, а светил таким надежным и согревающим огоньком, что не только контурные карты и уроки географии, а и многое другое осталось в памяти её бывших учеников.

А что у вас, ребята, в рюкзаках?!

Семья: двое сыновей, муж, престарелые родители, дом, дача – всё требовало заботы и внимания. А она водит своих школьников в походы. По местам боевой и трудовой славы. Два излюбленных маршрута: по Ленинским местам, то есть озеро Разлив, знаменитый шалаш, – в те времена, когда ещё не было здесь мемориала, но было ощущение подлинности и дыхание истории. А ещё – Синявинские высоты, места, где шли ожесточенные бои. Она прошла с ребятами этими тропами «от и до», и никогда не забудет, как встретилась им женщина на этой тропе, с которой они дошли до разрушенного фундамента её бывшего дома. Она показала им этот бывший родовой дом, сказав: «А вот здесь немцы расстреляли моего папу, он был секретарем сельсовета и, конечно, коммунистом, и его выдали нелюди. И всё это произошло на наших глазах… отец просил только о том, чтобы не трогали детей, то есть нас»… И вот мы живы… А он похоронен здесь, рядом…

И мы говорим с Эльвирой Ивановной о том, что не надо было при таких обстоятельствах никаких специальных уроков мужества и патриотизма, – всё было понятно и ясно детям: с кем мы воевали, за что и почему. Как она сама говорит: «Все причинно-следственные связи – налицо».

Были веселые и радостные часы в этих живых уроках, когда мир представал перед ребятами как открытая книга, и они могли часами слушать, почему одни деревья большие, а в тундре стелются по земле, почему там холоднее, а тут теплее, и в чем разница между Арктикой и Северным полюсом. И что волос у белого медведя на самом деле не белый вовсе, а прозрачный, практически бесцветный.

Я спрашиваю Виктора Никифоровича, как им удавалось сохранить семью, такие на редкость трогательные отношения в обстоятельствах, когда жена порой больше двенадцати часов на работе, а потом ещё собирает рюкзак и с детьми идёт в поход, и он, не задумываясь ни секунды, отвечает:

– А надо просто любить! Любить, уважать и доверять друг другу. А потом я своей женой гордился и старался беречь. В походы она и детей брала, пацанов наших, и я всегда был в курсе всех ее школьных проблем, и помогал чем мог.

И Эльвира Ивановна дополняет картину:

– У него золотые руки, он всё может! Я никогда не знала этих бытовых проблем: с электричеством, с краном текущим, он построил самый красивый дом в нашем садоводстве, и всё своими руками. А когда мы познакомились, он уже был токарем высочайшей квалификации, про него говорили: «самородок», и дослужился мой самородок до главного технолога большого объединения. Этим летом будет 63 года, как мы вместе. И когда мы проезжаем – раньше проезжали – мимо станции Кушелевка, сейчас-то я из дома не выхожу, мы с ним хором говорим:

«Салют, Кушелевка, станция нашей любви!»

И я предлагаю нам с вами ещё раз поговорить про любовь… Любовь созидающую, надежную, единственную, о которой поэт сказал и музыкант спел в нужной тональности: «Ты у меня одна, словно в ночи луна»…

– А почему Кушелевка – станция нашей любви? – уточняет Эльвира Ивановна, – потому что мы познакомились именно там 26 сентября 1959 года. Есть и документальное подтверждение – Почетная грамота, выданная Виктору Никифоровичу Мазуру 26 сентября этого года за победу в заводском конкурсе по стрельбе из винтовки. Он первое место занял, и возвращался с другом с этого конкурса, а я – с танцев из Академии связи. Крохотный пристанционный деревянный вокзальчик, – в зале всего несколько человек. Два молодых парня поглядывают на меня, я посматриваю на них, гадая – земляки или нет. В электричку сели вместе, рядом, всю дорогу болтали и веселились, и даже договорились на следующий день встретиться. Пришёл только один – черноглазый, чернобровый Виктор, в шляпе и белоснежным кашне.

А потом был целый год ухаживаний и походов в кино и на концерты, на танцы и на каток. Он прыгал с трамплина на простых «свежесрубленных лыжах», без каких-либо специальных креплений, и приносил трогательные букетики цветов. Когда она доучилась в своём Герценовском институте на географа, сделал Эле предложение руки и сердца, и на три месяца уехал поднимать целину в далекий Казахстан. Она послала ему фотографию с надписью «Я согласна!»

И представьте себе – Виктор Никифорович достает из огромного семейного альбома ту самую фотографию. Этой фотографии, получается, никак не меньше 64 лет.

– Видите, какая красавица! – не без гордости говорит Виктор Никифорович. – Я так всю жизнь её у сердца и пронес.

Да, в июле будет 63 года, как они вместе. И в горе, и в радости. Радость – рождение двух сыновей. Страшное, непоправимое горе: скоропостижная смерть старшего, Леонида Мазура, которого в нашем городе помнят и ценят. Долгие годы Леонид Викторович был директором Музея-усадьбы «Приютино» и немало сделал для возрождения этого удивительного памятника истории и архитектуры. Даже боюсь, признаться, спрашивать, как они пережили эту потерю. Но Эльвира Ивановна сама заговорила на эту запретную и тяжелую тему:

– Если бы не Виктор, меня бы уже не было, – откровенно признается она, – тем более что я в это время лежала сама в больнице в тяжелейшем состоянии, они мне даже не сказали о том, что Лёнечки уже нет, только через две недели сообщили. Витя меня «вытаскивал» из этой беды изо дня в день. Ходил как за ребенком. И конечно, сын Валера, наши невестушки, внуки наши замечательные, дети Лени и Валеры – все были рядом. Семья – это великая созидающая сила.

А вы знаете эту крылатую фразу из кино: «Всё остаётся людям»? Я всё чаще задумываюсь, а что останется от нас, от каждого из нас, и в том числе от меня: музей останется, несомненно.

Семья, наши дети, внуки и правнуки, в каждом из которых не только наша кровь, но и наша любовь. А ещё мои ученики, в каждом из которых – тоже моя любовь. Может быть, в них не так много, но останется, я надеюсь, интерес к познанию мира, его чудесам и превращениям, к людям, которые умеют открывать закрытые двери и новые континенты и острова. У каждого, знаете ли, есть своя «терра инкогнита», то есть неведомая земля, территория, на которую еще никто не ступал. Любите, берегите в себе первооткрывателя. Первооткрывателям принадлежит мир.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото автора