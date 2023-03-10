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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Заповедники Ленобласти готовятся к весеннему прилету птиц

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В восьми особо охраняемых природных территориях Ленинградской области началось обустройство искусственных гнездовий для птиц.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, программа установки и обслуживания гнездовий проводится в региональных ООПТ уже восемь лет. Ее основная задача – сохранение ключевых орнитологических территорий региона.

Специалисты дирекции ООПТ Ленинградской области, при участии активистов экологического движения «Круг Жизни», строят три типа искусственных гнездовий: «дуплянки» для мелких птиц, «гоголятники» для уток-дуплогнездников, таких как гоголь, крохаль, луток и  устанавливают платформы, где вьют гнезда крупные хищники – орел, сопа. Искусственные жилища позволяют привлечь птиц к территориям для возрастания популяций и увеличения биологического разнообразия.

Также при установке новых гнездовий специалисты обследуют старые дуплянки, чистят их и дезинфицируют, проводят мониторинг видов и численности птиц. В 2022 году подготовлено к прилету 357 искусственных гнездовий. Заселенность в прошедший сезон составила 59%, что соответствует среднемноголетним значениям.

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