О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

ЗАГСы Ленобласти будут работать в День семьи, любви и верности

0 Комментариев

В этом году праздник семьи, любви и верности выпадает на субботу. Однако жители Ленинградской области смогут официально зарегистрировать отношения, несмотря на выходной день – региональные ЗАГСы объявили, что планируют работать 8 июля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, полный спектр услуг оказываться в День семьи, любви и верности не будет. ЗАГСы готовы принимать заявки только на регистрацию свадеб, а вот с расторжением брака придется ждать официальных рабочих дней.

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Объявление
  2. Призвание – отдавать тепло души людям
  3. Он последний солдат батальона
  4. «Театр начинается не с вешалки… а с любви»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code