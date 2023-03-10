ЗАГСы Ленобласти будут работать в День семьи, любви и верности

В этом году праздник семьи, любви и верности выпадает на субботу. Однако жители Ленинградской области смогут официально зарегистрировать отношения, несмотря на выходной день – региональные ЗАГСы объявили, что планируют работать 8 июля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, полный спектр услуг оказываться в День семьи, любви и верности не будет. ЗАГСы готовы принимать заявки только на регистрацию свадеб, а вот с расторжением брака придется ждать официальных рабочих дней.