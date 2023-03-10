Губернатор Валентина Матвиенко за штурвалом штурмовика

В феврале 2004 года в Кыргызстане высадился внушительный десант из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Российские гости приехали с шефским визитом на недавно открывшуюся первую в Средней Азии военно-авиационную базу в Канте. Возглавляла делегацию губернатор Валентина Матвиенко. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

С момента той необычной съёмки прошло уже много лет. Тогда мне, вместе с ещё несколькими журналистами, впервые довелось побывать на базе. В то время попасть на территорию этой воинской части было делом нереальным.

Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003 года. Этот день считается днём образования воинской части. Нашего брата журналиста тогда на секретную территорию не пускали даже на пушечный выстрел. Соблюдался режим секретности. А тут такая удача. Тем более в той поездке удалось сделать несколько уникальных черно-белых снимков, которые больше девятнадцати лет пролежали в моем архиве. Только сегодня появилась возможность опубликовать их.

Главная цель визита заключалась во взятии Санкт-Петербургом шефства над авиабазой. В рамках этого соглашения бизнесмены из Санкт-Петербурга уже привезли для военно-служащих базы огромное количество подарков, состоящих в основном из бытовой техники. Как сообщила присутствующим В. Матвиенко, условия для службы не должны быть хуже, чем на американской базе, расположенной в нескольких десятках километрах от кантской.

Рано утром после планёрки меня попросил зайти к себе редактор.

«Поедешь в командировку на российскую базу. С собой возьми побольше фотопленки. Вдруг что-то интересное покажут. Хотя, как правило, такие поездки не сулят ничего сенсационного – секретность ещё никто не отменял. Программу пребывания СМИ вам расскажут уже на месте», – такими словами напутствовал меня шеф.

Ближе к обеду небольшая группа кыргызстанских журналистов добралась до ворот базы. Они оказались наглухо закрыты. На контрольно-пропускном пункте маячил вооруженный автоматчик. Похоже, до нас тут дела не было. Вскоре показался офицер, он всех попросил выйти из микроавтобуса. Необходимая проверка была закончена быстро – военнослужащие посмотрели наши документы и сумки с аппаратурой. Не найдя ничего запрещенного, завели на территорию. Короткий инструктаж на месте был лаконичен.

«Сегодня к нам приехала делегация из Санкт-Петербурга. Представителям СМИ следует все время находиться около своего сопровождающего. От группы не отставать, без его разрешения не делать никаких съемок», — наставлял офицер.

База встретила нас солдатским порядком и чистотой. Аккуратно подстриженные деревья и очищенные от снега аллейки. Весь плац был уставлен большими коробками. По надписям на них можно было понять, что это привезенные в часть подарки – стиральные машины, телевизоры и другая бытовая техника.

Стало понятно, что командованию базы сейчас не до нас, оно вплотную занимается дорогими гостями. Всю группу журналистов отвели в небольшую комнату – сидеть на улице на февральском морозе было некомфортно. Здесь, в теплом помещении, приказали ждать сигнала.

Свободного времени было достаточно, пишущая братия принялась донимать сопровождающих поделиться информацией и рассказать о приезде высоких гостей. Они уже встретились с личным составом, побывали в штабе базы, в казармах.

Затем прибежал посыльный, всех подняли словно по тревоге и повели на взлетную полосу. Там в ряд стояли боевые самолеты с российскими опознавательными знаками на борту. Прямо на аэродроме по решению командования должна была пройти небольшая пресс-конференция. Участники делегации ответят на все интересующие журналистов вопросы.

Валентина Матвиенко появилась в окружении большой делегации. Высокая гостья после радушного приема на кыргызской земле была в хорошем настроении. Она с неподдельным интересом долго и внимательно осматривала представленную здесь авиационную технику. А затем произошло непредвиденное, что сразу нарушило весь протокол международной встречи. Валентина Ивановна захотела посидеть в кабине штурмовика. Техники военной базы сориентировались мгновенно – они подкатили к ближайшему самолету трап. Губернатор Петербурга самостоятельно, как заправский летчик, стала подниматься по ступенькам. Толпа журналистов в ожидании сенсационных кадров кинулась к самолету, чтобы запечатлеть этот момент.

Из делегации выскочил человек в штатском, быстро направился к снимающей братии. Незнакомец в строгой форме запретил делать видео- и фотосьемку.

Но упустить такой момент я не мог. Успел незаметно под общий ажиотаж из толпы сделать пару кадров. Потом, быстро смотав кассету, чтобы не отобрали, положил её в карман. Подержавшись за ручки управления боевого штурмовика, Валентина Матвиенко, довольная, спустилась на бетонную полосу и там ответила на вопросы журналистов. Она подробно рассказала о цели своего визита. За время её пребывания состоялось подписание соглашения об установлении шефства города на Неве над российской авиационной базой. Рассказала о планах провести переговоры с главой Кабинета министров Николаем Танаевым. Решено было рассмотреть соглашение об установлении побратимских связей между Северной столицей России и городом Ош.

…Вернувшись в редакцию, я распечатал снимки. Особенно интересными получились фотографии Валентины Матвиенко за штурвалом самолета.

Редактор решил не рисковать и не поставил эти фотографии в номер. Они надолго оказались в моем архиве.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото автора