В Ленобласти стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Первый в этом году этап Всероссийской антинаркотической акции пройдет с 13 по 24 марта. Жители Ленинградской области по специальной «горячей линии» смогут оставить сигнал о фактах распространения, употребления или хранения наркотических веществ.

Звонки принимаются специалистами по телефону 8 (812) 573-79-96. После фиксации сигнала будет проведена проверка оперативно-розыскной информации. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится регулярно с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

Напомним, что незаконный оборот наркотиков в России наказуем в зависимости от тяжести правонарушения. За употребление, вовлечение несовершеннолетних или отказ от диагностики предусмотрено административное наказание. Размер штрафа зависит от тяжести проступка. Производство, хранение и продажа наркотических веществ подпадает под уголовную статью и подразумевает наказание вплоть до заключения под стражу.