В гармонии с собой

«Комсомолка, спортсменка, умница и просто красавица» – все мы помним знаменитую фразу из культового фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Гайдая. Это крылатое выражение очень подходит нашей героине – руководителю Женсовета Всеволожского района Марианне Борисовне Шевченко.

Активистка с детства

Сегодня наша собеседница, как никто другой, знает: чтобы добиться успеха, нужно хлебнуть лиха. Были трудные времена, но она всегда смотрела на вещи со светлой стороны, а если таковых не было, натирала темные, пока не заблестят. В конце 2020 года Марианна Борисовна возглавила Женсовет Всеволожского района, организацию, которая готова протянуть руку помощи всем тем, кто в ней нуждается. Сейчас застать её в рабочем кабинете практически невозможно: весь день в разъездах. Коллеги уже привыкли к тому, что руководителя вечно нет на месте, зато знают: нет нерешенных вопросов, проблем, перед которыми бы она спасовала, и дел, которые бы отложила на потом. Марианна Шевченко живёт по принципу «здесь и сейчас», но находиться при этом может где угодно, и утверждает, что ей «лучше думается на бегу». О своей работе, жизни Марианна Борисовна рассказала в интервью газете «Всеволожские вести».

– Как давно вы живете во Всеволожске?

– С самого детства. Вышло так, что мой папа – Борис Павлович Шевченко – был военным и его, по долгу службы, назначили заместителем военного комиссара Всеволожского района. Так наша семья оказалась во Всеволожске. Тогда город только строился. На улице в микрорайоне Котово Поле, где мы получили квартиру, было всего три заселенных дома. Моя школа находилась на Колтушском шоссе, там, где сейчас здание администрации района.

Благодаря родителям я научилась уважать, ценить и беречь близких людей. Наше поколение воспитывалось в духе патриотизма. Строгие школьные педагоги с детства закладывали в нас стремление помогать друг другу. Ещё помню, как в школе не давался английский язык. Проблемы были с произношением. А вот русский и литературу очень любила. Немного сожалею, что в нашем детстве не было литературных вечеров в школах. Но зато проводились такие интересные мероприятия, как игра в «Зарницу». Даже конкурс по флористике проводили…. Благодаря тому, что была слишком активной, даже съездила в столицу мечты советских школьников – Всесоюзный лагерь «Артек».

Цветочное царство

– Но грянул распад СССР… Как вы, комсомольская активистка, отреагировали на это событие?

– Просто началась другая жизнь. Конечно, в Советском Союзе было много хорошего: доступное образование, бесплатное жильё. Из-за краха СССР не успела трудоустроиться по своей специальности экономиста. После окончания вуза пошла трудиться на завод «Русский дизель». Так как экономический отдел был укомплектован, устроилась на заводской стройке. Но потом началась череда массовых сокращений. Предприятие свернуло с производственных рельсов и закрылось. Надо было искать новую сферу деятельности. На этом фоне спасательная фраза знакомых: поедем с нами торговать в Польшу, оказалась панацеей.

– В своё время знаменитая российская певица Анита Цой откровенно призналась, что в 90-е занималась челночной торговлей в Москве. Она продавала в «Лужниках» вещи, которые привозила из Кореи, где живут её родственники.

– Представителям этого бизнеса было нелегко. Всякое бывало. Но, говорят, иногда черная полоса становится взлетной. Слава Богу, все успокоилось и вернулось в цивилизованное русло.

– Когда решили заняться цветочным бизнесом?

– Двадцать два года назад появилась идея заняться торговлей цветами. Шёл 1998 год. Недавно грянул дефолт. Но мы с супругом не испугались и решили начать бизнес с нуля. Разнообразием цветов магазины во Всеволожске не отличались. В их ассортименте были одни розы да гвоздики. «Торговля голландской продукцией будет обречена на успех» – мелькнуло у меня в голове. Правда, в самом начале пути было много камешков. Но, как говорят, на ошибках учатся. Постепенно правильно стала рассчитывать спрос и предложение, соответствующий ассортимент, ценообразование, выкладку, обслуживание. А главное – люди, которые рядом уже 25 лет.

Женщины за Россию

– Сегодня вы возглавляете Женсовет Всеволожского района. Расскажите о его деятельности.

– Наше объединение было создано под эгидой Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Возглавить филиал во Всеволожском районе мне предложила председатель регионального отделения Татьяна Николаевна Толстова. В состав учредителей вошли успешные женщины Всеволожского района с активной жизненной позицией, достигшие положения в обществе и пользующиеся авторитетом у населения. Сегодня у нас в районе уже 15 отделений Женсоветов. Наша работа разноплановая. Сфера деятельности объединившихся женщин – благоустройство, возрождение и поддержка традиционных ценностей семьи, патриотическое воспитание молодежи, детей и подростков, здоровый образ жизни, поддержка людей старшего возраста и ветеранов, благотворительность и другие важные вопросы.

– С началом мобилизации вы ежедневно провожали, поддерживали наших мобилизованных мужчин. А что сейчас?

– Мы продолжаем оказывать помощь семьям участников СВО. Нельзя их оставлять без внимания и заботы. В целях поддержки нуждающихся в помощи семей мобилизованных и участников СВО создана автономная некоммерческая организация «Центр женских инициатив Женсовет Всеволожского муниципального района Ленинградской области», председателем которой стала наш учредитель Кузнецова Маргарита. Уверенно могу сказать, что у нас хорошая команда Женсовета, в которую вошли профессионалы. Среди каждодневных дел самые разные заботы: кому-то помочь оформить инвалидность, кому-то приобрести самое насущное, кого-то поддержать словом. Работаем допоздна. Стараемся решать все поступающие проблемные вопросы. Восхищают неравнодушные граждане, которые оказывают помощь в сборе посылок для ребят на передовую и в госпитали. Сейчас наши девочки шьют снуды, плетут сети, собирают и отправляют всё необходимое для ребят в зону СВО.

Хочется сказать, что Женсовет Всеволожского района не один в поле воин. Нам помогают руководители администрации Всеволожского района, сотрудничаем с органами опеки, представителями военкомата, социальными структурами. Огромное спасибо главе администрации Всеволожского района Андрею Александровичу Низовскому и его заместителю по социальному блоку Светлане Валерьевне Хотько за поддержку. Кстати, у нас при Женсовете появилась мужская рука. Точнее, трое представителей сильного пола. Они нам помогают во всем.

– Вы были в Мариуполе. Что скажете?

– Трудный вопрос. Жить в тех условиях, в которых оказались люди, – героизм. Несмотря на страшное горе, местное население сохранило силу и бодрость духа. Чувствуешь гордость за Россию, за наш народ, когда видишь, с каким энтузиазмом восстанавливается город. Строятся дома, возводится инфраструктура.

– Работа съедает большую часть вашего времени. А семья?

– У меня двое детей: дочь и сын. По праздникам, конечно, мы собираемся за большим столом. Такие посиделки любит моя маленькая семилетняя внучка Арианна. Когда она слышит предложение о том, чтобы провести мероприятие в кафе, сразу говорит: «Нет, традиции нарушать не будем, станем отмечать праздник дома». А ещё она очень любит печь блины с бабушкой.

– Вы вспыльчивая?

– Да! Могу на эмоциях не сдержаться. Правда, потом легко отхожу.

– Жизнь полна неожиданностей. Терпели поражения?

– Конечно, и не раз! Но я не люблю отчаиваться, потому что отчаяние – смертный грех. Кто-то из великих сказал: «Это не тяжесть проблем сгибает мне спину, а мощь крыльев, которые пора расправить». Вот и я считаю: что не убивает, то делает нас сильнее…

– Что, на ваш взгляд, самое главное в жизни?

– Жизнь. Стараюсь следовать заповедям Божиим и служу добру, бескорыстно и без самолюбования, в гармонии.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН