Воспитатель всеволожского детсада стала лауреатом областного педагогического конкурса

«Люби то, что делаешь, и тогда любой твой труд возвысится до творчества», – уверена Татьяна Александровна Москаленко, музыкальный руководитель Всеволожского детского сада комбинированного вида № 6. Совсем недавно она стала лауреатом Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года».

В 1996 году Татьяна Александровна окончила Санкт-Петербургскую государственную академию культуры по специальности дирижирование. Родила двоих детей.

В детский сад пришла работать в 2002 году. Сегодня у неё две группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР) и четыре группы общеразвивающей направленности.

С 2012 года является руководителем творческой группы по психофизическому оздоровлению сотрудников. Опыт работы группы был представлен в 2022 году на X Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в номинации «Детскому саду – здоровый коллектив» и стал победителем на региональном этапе и на всероссийском уровне.

Авторская разработка – проект «Я слышу мир!» в 2017 году на Ленинградском областном региональном конкурсе «Детские сады – детям» завоевала II место в номинации «Лучший музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения».

Т.А. Москаленко много времени отдаёт музыкально одаренным детям учреждения – её вокальный коллектив «Капельки» стал лауреатом I степени Международного музыкального конкурса «Созвучие» (2017), лауреатом II степени Всероссийского конкурса исполнительских искусств «Юный артист» (2018). Один из участников коллектива был назван лауреатом I степени в номинации «Соло».

В составе коллектива педагогов «Со-Творчество», которым руководит она сама, Татьяна Александровна в 2019 году стала победителем Открытого первенства и чемпионата Всеволожского района по современным танцам и спортивной хореографии, лауреатом I степени Международного конкурса «Творцы и хранители» в номинации «Инструментальное исполнительство», а также победителем Всероссийского танцевального конкурса «Танцующая столица» и Гран-при «Санкт-Петербургский вальс».

Т.А. Москаленко имеет высшую квалификационную категорию. Руководит методическим объединением музыкальных руководителей Всеволожского района. Награждена Почётной грамотой Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «За многолетний добросовестный труд по воспитанию и обучению подрастающего поколения», Благодарностью Главы МО «Всеволожский муниципальный район» «За многолетний добросовестный труд в системе образования Всеволожского района Ленинградской области», Благодарностью Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

В личном досье педагога несколько общественных наград: медаль «За заслуги в образовании» Ленинградского объединения ветеранов «Защитники Отечества», 2013 г., медаль Общероссийской Федерации Искусств «За активную творческую деятельность», 2017 г., медаль «За развитие культуры и искусства Санкт-Петербурга», 2022 г.

Деятельность Т.А. Москаленко выходит далеко за пределы детского сада. Она преподает детский танец для детей 3 – 5 лет в Санкт-Петербургской федерации современных и эстрадных танцев.

Начиная с 2015 года является членом конкурсного жюри в Общероссийской Федерации Искусств.

Татьяна Александровна – человек увлеченный и разносторонний. В свободное от работы время она шьет одежду, мягкие игрушки, вяжет, вышивает, создает работы в технике декупаж, любит фотографировать и снимать видеоролики. Замечена среди активистов северной ходьбы.

Фото Антона ЛЯПИНА