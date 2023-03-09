Руководители Морозовского поселения отчитались по итогам прошедшего года

В феврале состоялся отчет главы администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности администрации за 2022 год.

Одним из значительных достижений 2022 года для жителей поселения стало завершение строительства нового стадиона Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва в поселке им. Морозова. На реализацию этого проекта потрачено более 160 млн. рублей. Официальное открытие объекта должно состояться во II квартале 2023 года. Это будет самый большой стадион в Ленинградской области, включающий в себя баскетбольные и волейбольные площадки, зону для воркаута, беговые дорожки, раздевалки, автостоянку для посетителей и многое другое.

В минувшем году отремонтированы фасады Морозовской больницы и Детской школы искусств, кровля ДК им. Н.М. Чекалова, спортзалы Морозовской СОШ и детского сада комбинированного вида на общую сумму более 35 млн. рублей. Заключен контракт на проектирование капитального ремонта фасада и сцены Дома культуры.

Общая протяженность улично-дорожной сети МО «Морозовское городское поселение» составляет 40,74 км. Протяженность автодорог с асфальтобетонным покрытием – 21,53 км, или 52,9 % от общей протяженности сети. В 2022 году за счет средств местного и областного бюджетов сформирован Дорожный фонд муниципального образования, в рамках которого на ямочный ремонт асфальтового покрытия автодорог и их реконструкцию было израсходовано 256,4 млн. руб. В текущем году будут ремонтироваться автомобильные дороги общего пользования местного значения, имеющие социально значимый характер. Был проведен ремонт уличного освещения на территории поселка им. Морозова (ул. Хесина, ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Спорта, ул. Мира, ул. Северная, ул. Зеленая, Молодежный переулок) на общую сумму более 4,5 млн. рублей.

Традиционно проводились мероприятия по благоустройству и украшению поселка. На центральных улицах смонтированы флажные композиции, консоли, гирлянды, организованы фотозоны. В прошедшем году на территории муниципального образования были проведены работы по вырубке 78 аварийных деревьев, кронирование 19 деревьев и обрезка веток 34 деревьев, было высажено более 100 деревьев и кустарников. В 2022 году продолжилась работа по ликвидации несанкционированных свалок, производился сбор автомобильных покрышек для последующего вывоза. Благоустроенные территории приобрели современный вид и теперь включают в себя зоны отдыха, детские площадки и другие малые архитектурные формы.

За отчётный период было проведено 190 культурно-массовых, досуговых и развлекательных мероприятий, в том числе 80 детских и 70 для молодежи. Прошли юбилейные концерты народного ансамбля русской песни «Горница» и студии современных танцев «Феникс». В целях развития и поддержки творческих способностей молодого поколения вручены 11 премий Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение» «Наши таланты» и три премии Главы «Наши надежды». Среди масштабных и массовых мероприятий для детей и молодежи следует отметить фестиваль «Энергия Лета», посвященный Дню молодежи, 21 фестиваль- конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звездочка» и «Я Талант».

Проводилась работа по социальной помощи нуждающимся. На мероприятия в данной сфере было израсходовано около 1 млн. рублей. В течение года производились ежемесячные выплаты почетным гражданам. Традиционно ветеранам и инвалидам вручались подарочные наборы к праздничным датам. Оказана всесторонняя помощь мобилизованным и их семьям.

В сфере физической культуры и спорта за отчетный период проведено пять массовых спортивных мероприятий с общим числом участников около 600 человек. Среди них сдача норм ГТО, Кросс наций, турнир по пляжному волейболу, турнир по настольному теннису. В 2022 года в поселке впервые организован турнир по рыбной ловле.

Александр СОРОКИН

Фото пресс-службы администрации Морозовского поселения