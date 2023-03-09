Колтушское шоссе прирастает новой полосой

На участке от Голландской улицы в сторону КАД в Янино началось обустройство насыпи для еще одной полосы движения. Реконструкция одной из самых загруженных дорог Всеволожского района ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, строители уже убрали здесь старую линию электроосвещения, что открыло дополнительный фронт работ. В то же время вдоль шоссе в Янино продолжается монтаж ливневой канализации: ранее в поселке ее не было, что приносило определённые неудобства частному сектору весной и осенью. Для осушения места работ строители используют редкую технологию иглофильтров: погружаясь в почву, они удерживают грунтовые воды на одном уровне, обеспечивая качественное водопонижение и позволяя быстрее выполнять строительные работы.

Окончание расширения первой половины Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды намечено на вторую половину лета следующего года. Реконструкция второй половины от Суоранды до перекрестка на Воейково завершится в 2027 году: сейчас до перекрестка в сторону Кудрово дорожники убирают старые деревья из полосы отвода.

Реконструкция дороги ускорит проезд через растущее Янино за счет ликвидации «бутылочного горлышка» на границе Ленобласти и Санкт-Петербурга. Этот дорожный проект, наряду со строительством развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и обходом Мурино в створе Пискаревского проспекта, является одним из приоритетных в плане развития дорожной сети агломерации Ленобласти и Санкт-Петербурга.

По материалам пресс-службы областного правительства