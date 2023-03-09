Женщины-ученые колтушского института физиологии стали героинями фотовыставки

В Доме ученых с 7 по 31 марта открыта фотовыставка, посвященная женщинам-ученым. В объективе – сотрудники Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.

Современная наука, как правило, движется не индивидуальными исследованиями, а работой коллективов единомышленников. Для физиологии это особенно актуально. Наука о человеке требует комплексного, как теперь принято определять, «интегративного подхода». И Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН сегодня – единый организм, растущий из этого широкого целеполагания. Оно определяет и содержание, и темпы работы Института. Однако в научной деятельности и быте его сотрудников есть еще одно важное измерение – историческое. «В научной деятельности и быте» – не оговорка, соединение этих, обычно разведенных по разным полюсам частей жизни, для людей, которые наукой живут, науке служат, для наших героев – важная составляющая их существования.

Дело в том, что открытия, сделанные И. П. Павловым в прошлом столетии, и сегодня определяют вектор развития мировой физиологии. Конечно, картина наук о человеке в сегодняшних технологических реалиях сильно отличается от той, что можно было наблюдать в начале XX века. Однако фундаментальные открытия, сделанные в стенах института в то время, до сих пор не исчерпали свой потенциал. Актуальная наука опирается на них в самых смелых своих проявлениях.

В нашем случае происходит это по-прежнему в том самом научном городке в Колтушах, строительство которого велось в тридцатых годах XX века при непосредственном участии Павлова, а также в стенах Института на набережной Макарова в Санкт-Петербурге, где почти сто лет назад, волей Павлова началась история Института.

Было бы непростительно здесь выражаться исключительно метафорически и говорить о том, что эти места «хранят дух легендарного ученого, лауреата Нобелевской премии». Это без сомнения так, но здесь это явление куда более ощутимо и имеет материальную природу.

Вектор развития, заданный Павловым, тут видим в реалиях. Продолжая начатое легендарным ученым дело, сотрудники института, носящего его имя, помнят его учеников и учеников учеников. Известное правило трех рукопожатий действует тут не в географической горизонтали, а в исторической вертикали, до Павлова здесь действительно – «рукой подать». Непрерывно меняется структура института, он живет, он бережет себя, как живого наследника не только знаменитого ученого, но и – выдающегося организатора науки.

Большинство сотрудников института – женщины. Они сегодня стоят во главе научных направлений, во главе лабораторий, во главе института. Это закономерно. В природе женщины – созидать, творить, дарить жизнь. Реализуя свое призвание исследовать, открывать, беречь и сохранять, они, не ломая прежнего, сберегая главное, строят новое, новое открывают.

Фотографии Марии Ковалевской раскрывают этот многонаправленный, непростой для восприятия процесс. Фактура прошлого и красота настоящего оказываются в пространстве одного кадра или монтируются в один образ из ряда изображений. Мы видим одновременно и науку, и историю, и проявления человеческой личности.

Часть фотографий сделана в стенах «Старой лаборатории» – здесь работал Павлов, его соратники и ученики. Сегодня она превращена в необыкновенный музей – одновременно и мемориальный, и экспериментальный. Старое оборудование хранится настолько рачительно, что хоть сегодня на нем можно повторить легендарные павловские исследования. Но здесь же – и самые последние достижения физиологии, изложенные языком современного искусства так, что делаются ясными и понятными в своей сути даже детям.

Тут раскрывается и богатая история института. В том числе те ее страницы, которые прежде небрежно «пролистывались». Некоторые из них связаны с ролью женщин в науке. Ролью конкретных женщин в конкретных научных исследованиях. Документы говорят нам о том, что история пренебрегала заслугами ученых-женщин, привычно отдавая предпочтение повествованию, в центре которого ставила мужчин. Экспозиция восстанавливает справедливость, предъявляя факты, до недавнего времени интереса не вызывавшие.

Но сегодня слишком очевиден женский акцент в деятельности института и его не может закамуфлировать никакая традиция и никакая мода. Сегодня женщины-ученые не только осуществляют исследования, пишут статьи, планируют научную и хозяйственную деятельность. Сегодня они руководят институтом.

Директор, его заместители, руководители научных направлений и лабораторий – команда, стиль работы которой очевидно отличается от того, который можно видеть на первых этапах истории Института физиологии. Та же твердость, целеустремленность и самоотдача. Однако здесь в первую очередь замечаешь стремление нивелировать конфликты, сберечь и сохранить людей, знания, настоящее, прошлое. И в ближней, и в почти столетней перспективе это выглядит как очень человеческое проявление. А ведь физиология – наука о человеке, о чем свидетельствует нам вся деятельность Павлова.

Изображения показывают нам людей и среду. Монологи героинь фотографий повествуют о том, какие качества помогают им, женщинам-ученым, развивать науку о человеке, опираясь на собственный человеческий потенциал.

Андрей Кудряшов

Место проведения: Выставочные залы Дома учёных им. М. Горького, Дворцовая набережная, 26. Режим работы выставки: 12:00–18:00 с понедельника по пятницу. Сроки проведения выставки: 7–31 марта 2023 г.