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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Выпускница Всеволожской школы искусств удостоена гранта Президента РФ

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Выпускница Всеволожской Детской школы искусств им. М.И. Глинки по классу гуслей Ольга Бирюкова удостоена гранта Президента Российской Федерации – именной стипендии на весь период обучения в профессиональной образовательной организации. 

За время учебы в школе Ольга неоднократно становилась победительницей областных конкурсов для учащихся детских школ искусств, являлась лауреатом Премии губернатора Ленинградской области и стипендиатом Комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

В настоящее время Ольга – студентка I курса Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского.

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