Выпускница Всеволожской школы искусств удостоена гранта Президента РФ

Выпускница Всеволожской Детской школы искусств им. М.И. Глинки по классу гуслей Ольга Бирюкова удостоена гранта Президента Российской Федерации – именной стипендии на весь период обучения в профессиональной образовательной организации.

За время учебы в школе Ольга неоднократно становилась победительницей областных конкурсов для учащихся детских школ искусств, являлась лауреатом Премии губернатора Ленинградской области и стипендиатом Комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

В настоящее время Ольга – студентка I курса Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского.