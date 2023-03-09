Всеволожский Женский батальон отметил 8 марта сбором гуманитарной помощи

Накануне 8 марта Женский батальон Николая Жукова, как и в обычные дни сортировал, фасовал, заклеивал, вязал маскировочные сети, готовил тюки и посылки с гуманитарной помощью, специальным оборудованием и всем необходимым для наших воинов, выполняющих нелёгкую мужскую работу на Донбассе.

14 конвоев, собранных и отправленных на Донбасс тёплыми и ласковыми материнскими руками, уже дошли до адресатов. Только в отправленном во второй декаде февраля гуманитарном конвое было ни много, ни мало 12 тонн так нужного нашим защитникам груза.

В готовящийся к отправке 15-й по счёту конвой весом 7 тонн уже включены монокуляры, оптические прицелы, бинокли ночного видения и другая специальная техника.

Наш всеволожский Женский батальон уже включает в себя более 2 000 добровольных помощников, и их число неуклонно растёт. И если раньше в основном этой деятельностью занимались преимущественно представительницы лучшей половины рода человеческого, то сейчас это сообщество стало активно прирастать и мужчинами.

На мой вопрос: «Почему вы даже в свой праздник не отдыхаете!?» – мне со смехом ответили: «Мы – русские женщины! Мы работаем всегда!»

А в прошлом месяце в Женском батальоне появилась и собственная четырёхполосная периодическая газета, редактируемая Ольгой Изюменко, а на Котовом поле во Всеволожске в самое ближайшее время появится свой рекламный стенд, на котором будет размещён логотип Женского батальона Николая Жукова, оперативная информация и контактные телефоны.

Владимир Шемшученко