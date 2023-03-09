Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти

В понедельник, 6 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Более часа он отвечал на вопросы, касающиеся самых разных тем, важных как для региона, так и для всей страны.

Напомним читателям, что общение губернатора с ленинградцами стало традиционным и регулярно проходит в режиме онлайн из студии ЛенТВ24. Задать свой вопрос сможет каждый, кому посчастливится дозвониться по бесплатному номеру 006 со стационарного телефона (на территории Ленобласти) или на номер +7 (813-61) 315-01 (стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи). Особенностью проведения прямой линии стало то, что в ней принимают виртуальное участие главы администраций муниципальных образований и представители профильных комитетов и ведомств Правительства ЛО.

Вонючий случай

На этот раз из Всеволожского района поступил всего одни звонок, но Александр Дрозденко уделил ему больше всего эфирного времени. Вопрос касался затопленного подвала в одном из домов города Мурино.

Жительница дома № 7 по улице Екатерининской рассказала, что что вот уже около месяца в подвале стоят канализационные воды, а управляющая компания не хочет исправлять сложившуюся катастрофическую ситуацию.

«Все инстанции, куда мы обращались, помочь не могут, перекидывают друг на друга, а мы уже месяц дышим фекалиями», – пожаловалась местная активистка.

Губернатор был жёсток, отметив, что это безобразие, когда по такому вопросу обращаются к главе региона. Это означает полное бездействие и неспособность коммунальных служб принять меры по устранению аварии.

«К административной ответственности УК могут привлечь и местные власти, и госжилнадзор, – отметил Александр Дрозденко. – Механизм очень простой – штраф и, если после этого УК не устраняет проблему, – лишение лицензии. Причём управляющая компания лишается лицензии не только на обслуживание вашего дома, но и всех остальных домов, на которых она зарабатывает себе на жизнь. Поэтому, как правило, механизм действенный.

Кроме того, для решения проблемы можно привлечь стороннюю организацию, которая откачает фекалии и устранит аварию, а счёт будет выставлен управляющей компании. Вариантов масса, но почему никто не хочет этим заниматься?».

Буквально через минуту, прямо в эфире, губернатору доложили, что данной УК ранее было выписано предписание по устранению и обеспечению санитарного содержания подвалов, однако организация требование не выполнила. Поэтому уже завтра с утра по поручению главы региона специалисты районного жилнадзора должны принять меры по очистке подвальных помещений. Кроме того, будет подготовлена соответствующая жалоба в прокуратуру.

На дачу – на такси?

В числе прочих вопросов, заданных губернатору ЛО, прозвучала претензия, заключающаяся в том, что в перечень услуг социального такси не входит доставка инвалидов первой группы на дачу, где они могли бы проводить время на свежем воздухе.

Александр Дрозденко напомнил о том, что услуги социального такси оплачиваются из казны 47-го региона.

«Давайте мы определимся: услуги социального такси небесплатны. Социальное такси – это как обычное такси, и возит по тарифам, которые оплачивает не сам пассажир, а деньги направляются из бюджета Ленинградской области, – пояснил губернатор. И суммы достаточно крепкие, насколько я понимаю, они измеряются сотнями миллионов рублей».

К слову, Ленинградская область – в лидерах по количеству поездок на одного льготника в СЗФО: в месяц совершается на одного человека от 6 до 10 поездок. Причем маршруты четко прописаны – это поездки туда и обратно в медицинские организации, аптеки, санатории и дома отдыха. Кроме того, услуги социального такси предоставляются инвалидам 1 группы для поездок на культурные мероприятия – по предварительной договоренности.

«Но ещё и возить на дачу и с дачи – вы знаете, у нас просто никаких бюджетных средств не хватит, – отметил губернатор Александр Дрозденко. —

У нас инвалиды I группы имеют право на бесплатный проезд по единому социальному проездному билету, и второй билет, такой же бесплатный, мы выдаем сопровождающему. Давайте поймем правильно – конечно, хотелось бы, чтобы и на дачи мы возили инвалидов. Но пока бюджет себе этого позволить не может. Но за счет единого проездного билета – это можно делать через общественный транспорт, тем более что сейчас мы добиваемся, чтобы у нас все автобусы имели площадку для колясочников».

Светлана ЗАВАДСКАЯ