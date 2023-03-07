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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово прошли соревнования по волейболу на снегу

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В минувшую субботу, 4 марта, состоялся ставший уже традиционным Открытый Кубок Сертолово по волейболу на снегу. Юные сертоловчане в очередной раз проявили стремление и большой интерес к активному образу жизни и, несмотря на мороз, увлеченно сражались на заснеженной спортивной площадке.

Регламент соревнований был необычным, в каждой команде было по два игрока – один опытный, второй начинающий. А всего команд было 12. Такой подход к состязаниям имел свои основания – на турнире происходит передача спортивного опыта: в ходе игры взрослые волейболисты показывают пример и помогают более молодым участникам команд, подтягивают их до своего уровня.

Кстати, ожидается, что интерес к волейболу на снегу в ближайшие годы будет испытывать устойчивый, непрерывный рост, что в конечном итоге может привести к включению данного вида спорта в программу зимних Олимпийских игр,

Ян КАТИН
Фото издания «Петербургский рубеж»

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