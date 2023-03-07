Московский застройщик планирует построить школу во Всеволожске

Группа компаний А101 готовится к масштабной стройке в Ленобласти. Московский застройщик планирует построить современную школу во Всеволожске и помочь обманутым дольщикам в Янино-1.

Как сообщает строительный комитет Ленобласти, детали нового соглашения между застройщиком и региональным правительством обсудили на совещании под председательством зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского с представителями группы компаний А101.

«Из постулатов нового соглашения: группа компаний построит школу, детские сады и улично-дорожную сеть на территории своего ЖК и поможет обманутым дольщикам пятого корпуса ЖК «Янинский каскад». Для реализации своего жилищного проекта коллеги заключат договор комплексного развития территорий, в рамках которого разработают всю необходимую документацию», – отметил Евгений Барановский.

Компания «А101» планирует реализовать жилищный проект в микрорайоне Южный во Всеволожске. Это 119,5 тысячи кв.м жилья, 7,4 тысячи кв.м объектов сервисно-бытовой, развлекательной и спортивной инфраструктуры, школа и два детсада.

По материалам строительного комитета ЛО