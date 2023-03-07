Женщин Всеволожского района поздравили спектаклем «Любовь и голуби»

Праздничное районное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, состоялось 6 марта во Дворце искусств Ленинградской области.

Ещё до начала официальной части торжества и спектакля дам встречали музыканты: финалист шоу «Голос» Виктор Зуев в сопровождении инструментального ансамбля Сергея Тарусина. Они сразу создали атмосферу весеннего настроения и «зажгли» танцпол.

Официальную часть торжества вел продюсер, режиссер, телеведущий Андрей Максимков. Он читал красивые стихи, посвященные дамам, шутил и напомнил, что за каждым успешным мужчиной скрывается женщина.

– Сегодня зал светиться не от софитов, а от вашей красоты и улыбок, милые женщины, – поприветствовала всех присутствующих, депутат Государственной Думы Светлана Журова. – Тепло, которые вы излучаете, согревает. В этот день хочется сказать искренние слова, поздравить друг друга. В нашей жизни женская логика, смекалка, ответственность и хладнокровие позволяют решать многие задачи. Российские женщины отличаются терпением, поэтому им по плечу все невзгоды. Они достойно воспитывают молодое поколение, решают социальные вопросы.

С тёплыми поздравлениями обратился глава администрации Андщрей Низовский подчеркнув, что три четверти сотрудниц аппарата – женщины.

Андрей Александрович и Светлана Сергеевна вручили нагрудный знак «За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской области», награждается, директору Колтушской детской школы искусств Наталье Александровне Рыжаковой, которая работает в сфере дополнительного образования 32 года. В далеком 1990 году она пришла в возглавляемую ею музыкальную школу преподавателем хоровых дисциплин. Благодаря профессионализму, требовательности и творческому подходу сумела сохранить и укрепить педагогический коллектив школы искусств, привлечь к преподавательской деятельности молодых специалистов, выпускников консерватории и музыкальных колледжей Санкт-Петербурга.

В канун праздника – Международного женского дня – медаль орден «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» была вручена председателю комитета по образованию Всеволожского района Ирине Петровне Федоренко.

– Это достойная награда для человека, так много сделавшего для Всеволожского района и Ленинградской области, – подчеркнул Андрей Низовский. – Я уже поздравил Ирину Петровну. Но для красивой и умной женщины, любимой и уважаемой многими жителями нашего района, не стоит жалеть ни цветов, ни добрых слов. Начав работу учителем математики, Ирина Петровна работала завучем, а потом стала директором школы № 6 во Всеволожске. На её плечах – огромная ответственность и нагрузка. Однако её опыт, целеустремленность, доброта и отзывчивость позволяют решать как масштабные задачи, так и вникать в проблемы каждого, кто приходит к ней за помощью и советом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин уже поздравили Ирину Петровну с заслуженной наградой. Присоединяемся к ним и хотим пожелать дальнейших успехов, а также личного счастья и крепкого здоровья!

– Это заслуга всего комитета по образованию Всеволожского района и администрации, – скромно отметила Ирина Петровна. – Мы служим нашему району. Спасибо большое!

Праздник завершился творческим сюрпризом: восхитительным спектаклем по пьесе Владимира Гуркина, режиссёра Василия Мищенко – «Любовь и голуби». Прекрасные актеры Раиса Рязанова, Михаил Жигалов, Анатолий Журавлев, Наталья Громушкина, Елена Бирюкова и другие, показали действительно хороший спектакль, вложив в него душу и не испортив «новым прочтением».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО