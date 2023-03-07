Главы Всеволожского района отчитаются о проделанной работе за год в формате онлайн

Руководители Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский представят отчеты о деятельности органов местного самоуправления за 2022 год.

Трансляция будет вестись 16 марта в 11:00 из актового зала администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138).

Она будет доступна в группе администрации Всеволожского района в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/vsev_reg