Всеволожский агропромышленный техникум отметил 100-летний юбилей

Старейшее учебное заведение Ленинградской области – Всеволожский агропромышленный техникум на днях отметил столетний юбилей. С поздравлением приехали представители областного правительства и районной администрации, предприниматели, ветераны.

Подготовка к празднику началась с раннего утра. Педагоги и учащиеся, встревоженные и беспокойные, шумно наводили порядок в фойе. К двум часам стали подтягиваться гости.

Я б в рабочие пошёл…

– Сто лет – знаковый юбилей, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов. – Секрет профессионального долголетия один: остро чувствовать время. За эти годы техникум выпустил более 23 тысяч специалистов. Когда в 1941 году фашисты напали на нас, педагогам и учащимся пришлось оставить родные стены и идти защищать Родину. А ещё во время Великой Отечественной войны техникум стал готовить командиров для Красной Армии. Было в истории учебного заведения и непростое перестроечное время. Не всё оказалось так просто. Многие профессиональные заведения закрылись. Но техникум сумел выстоять в жесточайших условиях конкуренции, став ведущим профессиональным учебным заведением области. Мы гордимся вами. Так держать!

…Кстати, недавно Всеволожским центром занятости был проведен любопытный анализ проблем на рынке труда и в области высшего профобразования. Выявилась такая картина: оказывается, выпускники вузов зарабатывают ненамного больше, чем окончившие… техникумы.

– За последние годы у нас произошли колоссальные изменения, – отметила директор Всеволожского агропромышленного техникума Юлия Еременко. – Были отремонтированы фойе, актовый зал, заменены окна, полы, потолки, появилось новое электроосвещение, приобретено звуковое оборудование для сцены. Ребята должны учиться в новых мастерских и осваивать азы профессии на современном оборудовании. Проходит реновация, появляются новые востребованные на рынке труда профессии. В последнее время все больше ребят идут к нам учиться. Такого не было никогда. Думаю, ребята понимают, что мы предлагаем широкий профиль востребованных специальностей. Подготовка рабочих кадров – инвестиции в будущее экономики.

Сегодня в техникуме делают ставку на учащихся старших классов школ. Ребятам рассказывают, что они могут получить высококлассное профессиональное образование, не выезжая из района. Сегодня для того, чтобы трудоустроить учеников, учреждение сотрудничает с предприятиями района, где ребята проходят практику. Многие заинтересованы в дальнейшем привлечении учащихся к себе на работу.

Не кочегары мы, не плотники…

– Я представляю Всеволожский крановый завод, – отметил один из учредителей предприятия Юрий Раевский. – Такой юбилей случается раз в сто лет! Дата знаменательная. Почему я здесь? Хочу поблагодарить коллектив за хороших выпускников – мастеров «золотые руки». Они, как «батарейки», которые заряжают наш коллектив. На предприятии делаем ставку на местный персонал. С техникумом дружим 16 лет. Сейчас у нас работает много ваших бывших студентов. Кстати, мой старший сын окончил этот техникум. Воспользуюсь моментом и скажу: промзоны в нашем районе растут как грибы после дождя. Есть предложение добавить к названию агропромышленный слово «индустриальный» и выпускать механиков, сварщиков, станочников. Поверьте, они смогут утолить кадровый голод.

– Не представляю жизнь без Всеволожского агропромышленного техникума, – говорит выпускница этого учебного заведения, почётный гражданин города Всеволожска Кугар Базаркина. – Я окончила плановый факультет по специальности «техник-плановик», в современном варианте – экономист. В Советском Союзе была плановая экономика, и нас учили составлять пятилетние прогнозы. Правда, работать по специальности мне практически не пришлось. После окончания обучения директор техникума предложил мне остаться во Всеволожске в качестве секретаря комсомольской организации техникума, что, к слову сказать, было неожиданностью. Но опыт и профессионализм педагогов, у которых я училась, помогли мне правильно расставить жизненные ориентиры.

…Сегодня студенческая жизнь учащихся техникума бьёт ключом. Она полна ярких событий и интересных мероприятий. Ребята не только грызут гранит науки, пытаясь назубок выучить самые трудные предметы, но и участвуют во внеурочной деятельности. Студенты играют в КВН, танцуют, поют, осваивают сценическое мастерство, участвуют в спортивных мероприятиях.

– Успех во многом зависит от подготовленности, квалификации, знаний, которые мы должны сначала приобрести, – рассказывает студент четвертого курса факультета электрификации и организации сельского хозяйства Артем Сергеев. Он презентовал сити-ферму по выращиванию микрозелени в домашних условиях. – За эти годы благодаря прекрасным педагогам и высокому качеству образования я освоил навыки новой и востребованной профессии. Здесь у меня появилось много друзей. В техникуме учатся дружные, веселые и общительные ребята. Студенческий совет нашего учебного заведения проводит разные интересные мероприятия, которые пользуются популярностью, помогает администрации. Мы также принимаем активное участие в разных выездных конкурсах и соревнованиях.

– Поступил в техникум для того, чтобы поскорее пойти работать, – откровенно рассказывает другой студент Станислав, активно участвующий в спортивных мероприятиях альма-матер. – Жизнь после школы совершенно другая, взрослая. Собираюсь после учебы не только работать, но и заочно получить высшее образование по своей специальности. В планах – изобрести что-то особенное, новое, что пока не придумал никто. Как говорят, плох тот электрик, который не хочет стать Эйнштейном. Так что я собираюсь сделать какое-нибудь открытие или выдвинуть уникальную гипотезу!

О своих буднях гостям со сцены рассказали студенты этого учебного заведения. Учащиеся задорно пели, показывали сценки, танцевали и отмечали, что иметь рабочую специальность – это престижно. Оказывается, студенты техникума очень талантливые ребята! К примеру, Петр Щербаков – лауреат международного вокального конкурса. «Какой уникальный тембр голоса!», – восхищались гости, услышав знаменитые хиты в его исполнении.

В этот праздник «Всеволожские вести» поздравляют всех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска, открытий. Радости вам, студенты и педагоги, надежды и счастья!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА