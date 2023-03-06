Ленобласть отметит день рождения под эгидой Года Команды Знаний

Ленинградская область отметит свой 96-й День основания в Тосно, где пройдут мероприятия, объединенные темой знаний и образования. В Год Команды Знаний, который совпадает с объявленным в России Годом педагога и наставника, традиционное праздничное шествие пройдет в формате «уроков».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, каждый район представит свои достижения и потенциал в виде одной из школьных дисциплин.

«Это очень интересная идея ― обыграть традиционные уроки: географию, математику, физкультуру, историю с точки зрения возможностей каждой территории», ― поддержал решение глава региона Александр Дрозденко.

Ожидается, что официальную программу празднования посетит не менее 1,5 тысячи почетных гостей. По традиции вечерний концерт будет доступен для всех желающих.