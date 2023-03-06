Колтушские высоты представляют Ленинградскую область на всероссийском туристическом конкурсе

Стартовало народное голосование по проекту «Маршрут построен» – премии медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма. В этом сезоне Ленинградскую область представляют несколько интересных объектов: усадьба Марьиных, деревня Чикозеро и глэмпинг в Приозерском районе, а также Колтушские высоты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, конкурс проводится второй раз. Места и проекты из Ленинградской области можно поддержать по ссылке https://www.kp.ru/russia/travel/, выбрав одну или несколько номинаций. С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще раза в сутки. Голосование завершится в апреле 2023 года.

Среди номинантов от 47-го региона – экокластер «Колтушские высоты». Это природное пространство, подходящее для спорта и отдыха, творчества и вдохновения, науки и культуры. Колтушская возвышенность находится в южной части Карельского перешейка на стыке Приневской и Приладожской низин. Среди туристов она известна ледниковым происхождением. На территории Колтушских высот оборудованы шесть экомаршрутов, а рядом находится научный городок с музеем первого русского нобелевского лауреата И.П. Павлова. Также здесь располагаются более 40 объектов культурного наследия, 10 конных клубов.