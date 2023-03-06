Жители Всеволожского района выбирают элементы благоустройства

В Ленинградской области стартовали проектировочные сессии, на которых жители предлагают идеи благоустройства общественных пространств в крупных населенных пунктах. Во Всеволожском районе первая сессия прошла в Мурино, а на очереди Бугровское поселение, Всеволожск и пгт Янино-1.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, серию проектировочных сессий запустили Комитет по ЖКХ и Центр компетенций Ленинградской области. Мероприятия проходят с жителями и представителями муниципальных администраций. Идет обсуждение проектов благоустройства парков и скверов, аллей и бульваров, набережных и площадей в 29 населенных пунктах с населением больше 10 тысяч человек. Речь идет о территориях, которые ленинградцы выбрали на завершившемся 16 февраля онлайн-голосовании.

На встречах обсуждают, чего не хватает жителям, чем важно наполнить пространство, чтобы охватить интересы максимального количества людей. Предложения учтут при разработке проектов, а строительно-монтажные работы запланированы на 2024 год. Они пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Расписание проектировочных сессий:

6 МАРТА

– Бугровское СП, 11:00, в здании администрации на Шоссейной ул.

Территория проектирования – Сквер «Порошки».

– Всеволожск, 14:00, по адресу: Колтушское ш., д. 138.

Территория проектирования – у физкультурно-оздоровительного комплекса.

9 МАРТА

– пгт Янино-1, 15:30, по адресу: ул. Шоссейная, д.46, КСДЦ.

Территория проектирования – парк на ул. Новая.