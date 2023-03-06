Во Всеволожском парке воинской славы установят памятник детям войны

В Парке воинской славы на Румболовской горе планируется установка новой мемориальной скульптуры, увековечивающей образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде. В основе композиции — женщина, сидящая на фоне разбитого окна и прижимающая к себе младенца.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, площадку для будущего памятника выбрали Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Отличный мемориальный комплекс, где увековечен подвиг всех героических защитников Ленинграда. Современное решение мемориального пространства на Румболовской горе стало местом притяжения для горожан и туристов, решивших познакомиться с памятными местами на Дороге жизни. Здесь проходят все главные областные военно-патриотические мероприятия», — отметил Александр Дрозденко.

Выбор места тоже не случаен — спасению детей блокадного Ленинграда уделялось большое значение. Сирот направляли в детские дома, в том числе во Всеволожск, где в годы Великой Отечественной войны находилось около 10 таких учреждений. За период блокады в них умерло 297 детей. На Рябовском кладбище во Всеволожске находится мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы блокады всеволожцам, в том числе детям из детских домов.

По материалам пресс-службы областного правительства