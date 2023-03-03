Руководители Заневского городского поселения отчитались по итогам прошедшего года

В феврале глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев и глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий представили свои доклады о работе за 2022 год.

Они отметили, что минувший год стал нелегким для всей станы. Начавшаяся год назад СВО потребовала новых решений и действий. Были открыты пункты сбора гуманитарной помощи военнослужащим и жителям присоединенных территорий. Волонтерами, частными лицами и предпринимателями было собрано и отправлено в зону кофликта более трех тонн грузов (продукты питания, медикаменты, бензопилы, наборы инструментов и т.д).

Удовлетворено 98 обращений граждан. Приведена в порядок дорога к дому ветерана Великой Отечественной войны в Заневке, выполнен ямочный ремонт и асфальтирование улиц в нескольких населенных пунктах.

Среди ключевых решений руководства МО – снижение налоговой ставки на имущество физических лиц. Кроме того, благодаря сотрудничеству с правительством и Заксобранием ЛО удалось реализовывать несколько крупных проектов – открыть новые школы и детские сады. В 2022 году в Заневском поселении появились четыре новых образовательных учреждения и состоялось долгожданное открытие моста. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» создан парк «Косая гора». В результате на месте дикого пустыря появился современный сквер для тихого отдыха, развлечений и спорта. Важной вехой стало утверждение генерального плана Заневского поселения.

Муниципальные служащие вместе с общественными активистами сохранили от жилой застройки 20 гектаров земли, примыкающей к особо охраняемой природной зоне «Колтушские высоты». В рамках земельного контроля много сделано в борьбе с самозахватами. Составлено 70 актов и уведомлений о добровольном демонтаже самовольно размещенных конструкций. От владельцев 42 участков получены гарантийные письма о приведении границ своих наделов в соответствие с законодательством. Перечень дорог общего пользования местного значения пополнился 27 объектами общей протяженностью более 11 километров.

Среди планов на 2023 год отмечено асфальтирование дорог в деревнях и Янино-1, реконструкция улицы Военный городок, возведение досугового центра в Суоранде и крытого манежа на стадионе в городском поселке, обустройство велодорожки от парка «Оккервиль» до Новосергиевки. Из областного бюджета должны поступить средства на укрепление материально-технической базы Янинского КСДЦ, закупку мебели и звукового оборудования для будущего СДЦ в деревне Суоранда.

Александр СОРОКИН

По материалам пресс-службы администрации Заневского поселения